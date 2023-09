Hoʻopaʻa ʻia ʻo Astronaut ma Space Breaks Record no ka Misiona lōʻihi loa

Ua uhaʻi ʻo Frank Rubio, ka mea hoʻokele NASA i ka moʻolelo no ka misionari lōʻihi loa e ka US astronaut ma hope o ka pae ʻana i ka lewa. Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Rubio e hoʻi i ka Honua i ʻeono mahina ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana i ka International Space Station (ISS) i Kepakemapa 2022. Eia naʻe, ʻo kahi hana ʻino i kona wā hoʻi e hoʻi ai ua waiho ʻo ia i kahi orbit honua haʻahaʻa, e hoʻolōʻihi i kona noho ʻana i hoʻokahi makahiki. Ma ka Pōʻakahi, ua ʻoi aku ʻo Rubio ma mua o ka moʻolelo o 355 mau lā i hoʻonohonoho ʻia e Mark Vande Hei ma 2022. Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo ia e hoʻi i ka Honua ma mua o Kepakemapa 27, e hōʻailona ana i ka huina o 371 mau lā ma ka honua orbit. ʻO ia hoʻi ka mea i loaʻa iā ia kekahi o nā kānaka ʻeono wale nō e hoʻolimalima i hoʻokahi makahiki ma ka lewa.

Ma kahi ninaninau me ABC's Good Morning America, ua hōʻike ʻo Rubio i ke koʻikoʻi o kona manawa lōʻihi i ka lewa. Ua koʻikoʻi ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana a me ka hoʻomanawanui ʻana o ke kino o ke kanaka i mea e hoʻokō pono ai i ka hana i ka wā e hiki mai ana i nā mikiona mākaʻikaʻi i ka mahina, Mars, a ma waho. He ʻokoʻa ka huakaʻi a Rubio i ka ISS no ka mea, ua lilo ʻo ia i mea holo moku mua o ʻAmelika e holo ma luna o kahi rocket Soyuz Lūkini mai ʻApelila 2021. He ʻāpana kēia o ka ʻaelike hoʻololi noho ma waena o NASA a me Roscosmos.

ʻO ka hanana i haʻalele iā Rubio i hoʻopaʻa ʻia e pili ana i kahi lele hoʻoluʻu mai ka mokulele Soyuz. Ma kahi o Rubio, ua hoʻopilikia pū ʻia nā cosmonauts Roscosmos Sergey Prokopyev a me Dmitri Petelin. Ua lilo ka leaak i mea kūpono ʻole no ko lākou hoʻi ʻana i ka Honua, a ua hoʻonui ʻia ko lākou noho ʻana ma ISS no ʻeono mahina. Hoʻomaka lākou e hoʻi i ka Honua ma hope o kēia mahina.

Hāʻawi ka misionari i manaʻo ʻole ʻia a lōʻihi ʻo Rubio i nā ʻike waiwai i ka hoʻomanawanui o ke kino kanaka ma ka lewa. Hoʻokumu ia i ka ʻike e kōkua ai i ka holomua o ka wā e hiki mai ana o nā mikiona makaikai hohonu. No nā mea hou aku e pili ana i ka mokulele, e hahai i ka ʻaoʻao Spaceflight i hoʻolaʻa ʻia e Gizmodo.