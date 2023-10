Kāhea ʻo NASA i ka Community Scientific e hoʻonui i ka mana ʻepekema o ka Telescope Space Roman

Ke noi nei ʻo NASA i ke kōkua o ke kaiāulu ʻepekema e hōʻoia i ka Nancy Grace Roman Telescope, i ʻike ʻia ʻo ka Roman Space Telescope, e hiki ke hāʻawi i kahi ʻike piha o ke ao holoʻokoʻa ma hope koke o kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2027. Me kona ākea ākea. , Ke manaʻo nei ka Roman Space Telescope e hana i nā ʻike kiʻi nui o nā galaxies mamao a kōkua i nā ʻepekema e wehe i nā mea pohihihi o ka mea ʻeleʻele a me ka ikehu ʻeleʻele, ʻo ia ka 95% o ka ikehu a me nā mea i loko o ka honua.

No ka hoʻoponopono ʻana i ka nui o nā ʻikepili e hōʻiliʻili ʻia e ka telescope, ke hana nei nā ʻepekema i nā algorithms aʻo mīkini e ʻike i nā ʻano a me nā hanana. ʻO ka hui pū ʻana o nā telescope ʻē aʻe, e like me ka Hubble Space Telescope, ka James Webb Space Telescope (JWST), ka Keck Observatory, a me ka PRIME o Iapana, e kōkua i ka hoʻomohala ʻana i ka hoʻolālā nānā ʻana no Roma, me ka koho ʻana a me ka ʻimi ʻāina. Eia hou, e hui pū ka Roman Space Telescope me PRIME e aʻo i nā mea me ka hoʻohana ʻana i ka lens gravity, a me Hubble e aʻo i nā galaxies kahiko a kūkulu i kahi kiʻi piha o ka mōʻaukala cosmic. E hana pū ka telescope me JWST, e hāʻawi ana i kahi ʻike ākea o ka cosmos a me ka ʻike ʻana i nā pahuhopu no ka JWST e nānā kikoʻī.

ʻO ka hana hoʻomākaukau no ka Roman Space Telescope he hana paʻakikī a pili pū me nā hui ʻepekema like ʻole e hui pū ana e hōʻoia i ka hana maʻalahi. Na kēia mau hana e kau i ke kumu no nā ʻike ʻepekema ikaika a hoʻonui i ka hiki o ka mea kani. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻike a me ka hui pū ʻana o ke kaiāulu ʻepekema, manaʻo ʻo NASA e hoʻomaka i ka Roman Space Telescope i mākaukau piha e makaʻala i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

– Caltech-IPAC/R. ʻeha

- Dominic Benford, ʻepekema papahana NASA

- ʻO Julie McEnery, ka mea ʻepekema papahana kiʻekiʻe no ka Roman Space Telescope ma NASA's Goddard Space Flight Center