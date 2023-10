Hoʻihoʻi ka OSIRIS-REx Probe o NASA i nā laʻana mai Asteroid Bennu me nā ʻike waiwai e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o ka Honua.

Ua hoʻolaha ka poʻe ʻepekema ʻo nā pōhaku a me ka lepo i hōʻiliʻili ʻia mai ka asteroid Bennu e ka NASA's OSIRIS-REx probe i loaʻa i nā minerala pālolo wai a me nā kiʻekiʻe o ke kalapona. ʻO kēia mau laʻana, i hoʻihoʻi ʻia i ka Honua i ka mahina i hala, hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou honua a kākoʻo i nā manaʻo e pili ana i ka hiki ʻana mai o ka wai ma ka Honua i ka wā kahiko.

ʻO nā minela pālolo i loaʻa i loko o nā laʻana ua paʻa ka wai i loko o ko lākou ʻano aniani, e like me ka Dante Lauretta, ka mea noiʻi nui o ka hoʻihoʻi ʻana o ka asteroid sample. Ua pae paha kēia mau minerala ma ka Honua he mau piliona makahiki i hala aku nei, i mea e noho ai ko kakou honua a ua kokua i ka noho ana o na moana, loko, muliwai, a me ka ua.

ʻO ka loaʻa ʻole ʻana o ka lepo a me nā ʻāpana liʻiliʻi mai Bennu i loko o ka pahu hoʻihoʻi hoʻohālike ua hoʻopaneʻe i ka wehe ʻana a me ka nānā ʻana i ka mīkini loaʻa hāpana. Eia nō naʻe, ʻo ka nānā mua ʻana i ka lepo asteroid me ka microscope electron ikaika ua hōʻike mua i ka loaʻa ʻana o nā minerala palolo e lawe ana i ka wai, sulfides, a me ka nui o ke kalapona.

He mea koʻikoʻi nā Sulfides no ka hoʻomohala honua, nā kaʻina hoʻoheheʻe, a me ka biology, no ka mea he kuleana lākou i ka hoʻokumu ʻana i nā waikawa amino e hāʻawi i ke ʻano i nā protein. Ua ʻōlelo ʻo NASA Administrator Bill Nelson he mea koʻikoʻi nā molekala kalapona a me ka wai i loaʻa i nā laʻana no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou honua ponoʻī a me ke kumu o nā mea i alakaʻi i ke ola.

I ka manawa e wehe ʻia ai ke ʻano hana hoʻohālike, e hoʻokaʻawale ʻia ka hāpana holoʻokoʻa, me kahi ʻāpana i mālama ʻia no ke aʻo ʻana e ka hui OSIRIS-REx, a me nā ʻāpana liʻiliʻi i kaʻana like me nā hoa pili honua. E hoʻopaʻa ʻia ke koena no ka loiloi hou ʻana e nā ʻepekema a puni ka honua.

Ke manaʻo nei ka misionari OSIRIS-REx e aʻo i nā mea i loaʻa i ka wā o ka hānau ʻana o ka ʻōnaehana solar a e noiʻi i ka haku ʻana a me ka ulu ʻana o nā asteroids e hoʻomaopopo maikaʻi i ke kumu o ka moana o ka Honua a me nā pōʻino o nā hopena asteroid. Hāʻawi nā laʻana i hoʻihoʻi ʻia mai Bennu i nā ʻike waiwai i kēia mau wahi noiʻi a hoʻonohonoho i ke kahua no nā ʻike ʻepekema hou aʻe.

