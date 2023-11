ʻO kahi nānā kokoke loa i ka Misiona ʻEulopa Clipper a NASA: Ke ʻimi nei i ka mahina hau o Jupiter

Ke hele nei ka mokulele mokulele ʻo Europa Clipper e hiki mai ana i kahi misionari wiwo ʻole e aʻo i ka mahina ʻo Jupiter, ʻo Europa, i ʻike ʻia no kona ʻili hau a me ka hiki ke hoʻokipa i ke ola. Hoʻolālā ʻia no ka hoʻokuʻu ʻana i ka makahiki 2024, e hoʻomaka ana ʻo Europa Clipper i kekahi o nā wahi hoʻoheheʻe ʻino loa i ka ʻōnaehana solar. Manaʻo ʻo NASA e hoʻoholo inā kūpono nā kūlana lalo o Europa no ka mālama ʻana i ke ola.

No ka pale ʻana i ka radiation hoʻopaʻi e hoʻopuni ana iā Jupiter, ua hoʻolako ʻia ka mokulele me ka pale pale. I kēia mau lā, ua hōʻea ka misionari i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi ma o ka hoʻopaʻa ʻana i ka vault, kahi pahu kūikawā i hoʻolālā ʻia e pale i ka uila uila o Europa Clipper. Hoʻākoakoa ʻia ma ka Jet Propulsion Laboratory (JPL) o NASA ma Kaleponi Hema, ʻo ka pale kaua o ka mokulele e hōʻoia i ka palekana o kāna mau mea uila mai nā pōʻino radiation.

Aia ma lalo o ka hapalua-iniha ka mānoanoa o ka pahu alumini a hoʻopaʻa i nā mea hana ʻepekema koʻikoʻi no ka misionari. ʻO ka pale ʻana i ka uila holoʻokoʻa ma mua o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kaumaha a me ke kumukūʻai o ka mokulele. Ma ka hui pū ʻana me ka lumi maʻemaʻe o JPL, kahi e hoʻomākaukau ʻia ai ka mokulele, ua pani ʻia ka waihona e nā ʻenekinia a me nā ʻenehana i ka lā 7 ʻOkakopa.

ʻO ke kahua mākēneki nui o Jupiter, he 20,000 manawa ʻoi aku ka ikaika ma mua o ko ka Honua, e hoʻopuka ana i nā kāʻei radiation ikaika e hoʻopuni ana i ka mokulele. He hopena koʻikoʻi kēia radiation pōʻino i ka misionari a pili pū i ke ʻano o ka ʻili o ʻEulopa, e hoʻololi i ka waihoʻoluʻu ʻike ʻia. ʻO ia ke kumu ʻaʻole e kaapuni wale ʻo Europa Clipper a puni ʻEulopa akā e hana i kahi orbit ākea o Jupiter e hōʻemi i kona ʻike ʻana i ka radiation ikaika. I loko o kēia kaʻina hana, e hana ka mokulele mokulele i nā lele lele kokoke i ʻEulopa ma kahi o 50 mau manawa, e hōʻiliʻili i nā ʻikepili ʻepekema waiwai nui.

Manaʻo ka poʻe ʻepekema he hana nui ka radiation ma ka ʻili o Europa i ka hoʻololi ʻana i kona ʻano honua a me ka ʻike ʻia ʻana o ke kala ʻulaʻula-ʻulaʻula. Ma ka nānā pono ʻana i nā pae radiation me nā mea hana hoʻolaʻa, manaʻo ʻo Europa Clipper e hoʻonui i ko mākou ʻike no kēia hau hau. Hāʻawi ka misionari i kahi manawa kūʻokoʻa e ʻimi ai i ka hiki ke noho a ʻike hou aku e pili ana i nā mea pohihihi i mālama ʻia e ʻEulopa, e wehe ana i nā ala no ka ʻimi hou ʻana i loko o kā mākou ʻōnaehana solar.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka Europa Clipper mission?

ʻO ka mission Europa Clipper kahi hana NASA i hoʻolālā ʻia e hoʻomaka i ka makahiki 2024. ʻO kāna pahuhopu nui ke aʻo ʻana i ka mahina ʻo Jupiter, ʻo ʻEulopa, a me ka noiʻi ʻana i ka hiki o ka mahina no ka mālama ʻana i ke ola.

2. No ke aha e pono ai ka pale radiation no ka mokulele?

Hoʻokumu ke kahua mākia ikaika o Jupiter i nā kāʻei radiation ikaika e hoʻoweliweli nui ai i nā mea uila o ka mokulele. ʻO ka pale ʻana i ka radiation e hōʻoia i ka palekana a me ka hana o nā mea kani ma luna o ka Europa Clipper.

3. Pehea e ʻohi ai ʻo Europa Clipper i nā ʻikepili ʻepekema?

E hana ʻo Europa Clipper i nā lele lele he nui o ʻEulopa, e hōʻiliʻili ana i nā ʻikepili ʻepekema waiwai i kēlā me kēia pass. E hāʻawi ana kēia mau hālāwai kokoke i nā ʻike i ke kālaihonua o ka mahina, nā kūlana o ka ʻili, a me ka hiki ke noho.

4. He aha ke kuleana o ka radiation i ka hoʻololi ʻana i ka ʻili o Europa?

ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana ma ka ʻili o ʻEulopa kahi kaʻina hana hoʻololi honua nui. Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i nā loli kala ʻike ʻia, a ua manaʻo ʻia ʻo ka radiation ke kuleana o kēia mau hoʻololi.

5. He aha nā pahuhopu o ka mikiona Europa Clipper?

Ke manaʻo nei ka mikiona Europa Clipper e noiʻi inā kūpono nā kūlana lalo o Europa no ke ola. Ke ʻimi nei nō hoʻi ia e hoʻomaopopo i ke kālaihonua o ka mahina, ka haku ʻana o ka ʻili, a me ka hiki ke noho.