ʻO nā hōʻailona hōʻike NASA hou e lele i mua no ke kamaʻilio hohonu

Ma kahi holomua holomua, ua hoʻāʻo maikaʻi ʻo NASA i kāna ʻōnaehana Deep Space Optical Communications (DSOC), me ka hoʻohana ʻana i kahi hōʻailona laser e kamaʻilio me ka mokulele Psyche ma kāna huakaʻi i kahi asteroid metala pohihihi. ʻAʻole like me nā ala kamaʻilio kuʻuna e hilinaʻi nei i nā nalu lekiō, hoʻohana ka ʻōnaehana DSOC i ka mana o ke kukui laser e hoʻouna i ka ʻike ma kahi mamao loa.

ʻO ka hoʻāʻo, i hana ʻia ma Nowemapa 14, pili i ke kī ʻana i kahi hōʻailona laser mai kahi mea kani ma luna o ka mokulele Psyche—he 10 miliona mau mile (16 miliona mau kilomita) ka mamao mai ka Honua. Ua loaʻa ka hōʻailona e nā kahua kahua ma NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) ma Kaleponi Hema, e hōʻailona ana i ka milestone mua loa no ka ʻōnaehana DSOC.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o ke kukui laser, manaʻo ʻo NASA e hoʻololi i ka kamaʻilio ākea hohonu a hoʻonui nui i ka wikiwiki o ka lawe ʻana i ka ʻikepili. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā hawewe lekiō, ʻoi aku ka pōkole o ke kukui laser, e ʻae ana i ka hoʻouna ʻana o 10 a 100 mau manawa hou aku i ka ʻike i kēlā me kēia manawa. Hiki i kēia holomua ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi no nā misionari e hiki mai ana i ka mahina, Mars, a ma waho.

ʻOiai ua hoʻāʻo ʻia ke kamaʻilio laser ma ka orbit o ka Honua a i ka wā o nā mikionali i ka mahina, ʻo ka ʻōnaehana DSOC ke hōʻike nei i ka hoʻāʻo paʻakikī a mamao loa. ʻO ka hoʻāʻo kūleʻa e lawe iā NASA i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hiki ʻana i nā astronauts o ka wā e hiki mai ana e hilinaʻi i ka kukui laser no ka kamaʻilio ʻana me ka mana o ka honua.

Ke hoʻomau nei ka mokulele Psyche i kāna huakaʻi i ka asteroid namesake ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter, e hoʻomau nā ʻenekinia e hoʻomaʻemaʻe a hoʻāʻo i ka ʻōnaehana DSOC. I ka hiki ʻana i kāna huakaʻi ma 2029, e hoʻopau ʻo Psyche ma kahi o 29 mau mahina e aʻo ana i ka honua metallic hoihoi.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻōnaehana DSOC?

A: ʻO ka ʻōnaehana DSOC ka ʻōnaehana Deep Space Optical Communications o NASA, e hoʻohana ana i ka kukui laser ma mua o nā hawewe lekiō no ke kamaʻilio lōʻihi ma ka lewa.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa o ke kamaʻilio laser me ke kamaʻilio radio kuʻuna?

A: Hoʻohana ke kamaʻilio laser i nā lōʻihi hawewe pōkole o ka māmā, e ʻae ana i ka lawe ʻana i ka ʻikepili wikiwiki loa e hoʻohālikelike ʻia me nā hawewe lekiō.

Nīnau: He aha nā pōmaikaʻi o ka kamaʻilio laser ma ka lewa?

A: Hiki i ke kamaʻilio laser ke hoʻonui nui i ka nui o ka ʻike i hoʻouna ʻia i kēlā me kēia ʻāpana o ka manawa, hoʻololi i ke kamaʻilio ākea hohonu a hiki i ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili wikiwiki no nā misionari e hiki mai ana.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka hoʻāʻo kūleʻa o ka ʻōnaehana DSOC i nā misionari e hiki mai ana?

A: Hoʻokokoke ka hoʻāʻo kūleʻa iā NASA i ka hoʻohana ʻana i ka kamaʻilio laser no nā misionari e hiki mai ana i ka mahina, Mars, a me nā wahi ʻē aʻe, e hāʻawi ana i nā astronauts me ka kamaʻilio ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hilinaʻi me ka hoʻokele honua.