ʻO ka Misiona Psyche a NASA: Ke hele nei i ke kumu o kahi Asteroid.

Ua hāʻawi ʻo Psyche, ke akua wahine Helene o ka ʻuhane, i kona inoa i kahi mea lani i ʻike ʻia i ka makahiki 1852 e ka mea kilo hōkū ʻo Annibale de Gasparis. I kēia lā, ʻo Psyche, ka 16th asteroid i ʻike ʻia, ʻo ia ka asteroid "M-type" nui loa ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter. Me ke anawaena o kahi o 226km, ua haku nui ʻia ʻo Psyche me ka hao a me ka nickel, e like me ke kumu o ka Honua.

Ke ʻimi nei e hōʻiliʻili i nā ʻike e pili ana i ka ʻike ʻole o ka Honua, ua hoʻokumu ʻo NASA i kahi mokulele ma kahi huakaʻi ʻeono makahiki, 3.6 biliona kilomika e hui pū me Psyche. ʻO nā asteroids M-type e like me Psyche ke manaʻoʻiʻo ʻia he koena o nā hōkū i luku ʻia i ka wā mua o ka Pūnaehana Lā. Ke hana nei kēia mau honua metala ma ke ʻano he "laboratories kūlohelohe" no ke aʻo ʻana i nā kiko honua.

He mea paʻakikī ke aʻo ʻana i ke kumu o ka Honua me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana o kēia manawa, no ka mea, ua kaupalena ʻia ka nānā ʻana i nā meteorites a me ka seismology. Hāʻawi nā meteorites metallic i nā hiʻohiʻona i ka mōʻaukala mua o ka Pūnaehana Solar, ʻoiai e koi ana ka seismology i ka ʻikepili pololei mai nā seismographs, i kaupalena ʻia, ʻo ia hoʻi ma ka moana a me ka Hema Hema. Eia hou, keakea nei na papa o waho o ka Honua i ko kakou ike pono ana i ke kumu.

ʻO ka misionari a NASA iā Psyche ke manaʻo nei e ʻimi i ka asteroid a hoʻoholo inā he kumu hoʻoheheʻe hoʻokahi ia o kahi honua i luku ʻia i hoʻomaha mālie i ka manawa. Eia kekahi, ke ʻimi nei ka mikiona e hōʻike i ka makahiki o ka ʻili o Psyche, kona haku mele, a inā he mau mea māmā ma ka ʻaoʻao o ka hao a me ka nickel. Hiki i kēia ʻike ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka ulu ʻana o kā mākou honua ponoʻī.

Hoʻolako ʻia me nā ʻano mea hana like ʻole, me nā kāmera, nā spectrometers, a me nā magnetometers, e hōʻiliʻili ka mokulele i ka ʻikepili e pili ana i ke ʻano o Psyche, ka nui, ka ʻumekaumaha, a me ka hiki ke ʻimi mineral. Ke kali nei nā kānaka ʻepekema i ka holomua o ka misionari, me ka manaʻo i ka waiwai o ka ʻike e ʻike ʻia e pili ana i ke kumu o kahi asteroid a me nā mea huna e paʻa ai e pili ana i ko kākou honua ponoʻī.

