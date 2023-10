He huakaʻi i ka puʻuwai o ka naʻau: e ʻimi ana i ka honua pohihihi o ka Asteroid

Ua hoʻokuʻu ʻo NASA i kahi mokulele ma kahi huakaʻi ʻeono makahiki, 3.6 biliona kilomika e hui pū me Psyche, ka asteroid "M-type" nui loa ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter. Manaʻo kēia misionari e aʻo iā Psyche, kahi mea lani me ka awelika anawaena o 226km. ʻIke ʻia no ka hana nui ʻana i ka hao a me ka nickel, e like me ke kumu o ka Honua, ua manaʻo ʻia ʻo Psyche ke koena o kahi honua i luku ʻia i nā makahiki mua o ka Pūnaehana Lā.

He hana paʻakikī ke aʻo ʻana i ke kumu o ka honua, akā ʻo M-type asteroids e like me Psyche e lilo i "laboratories kūlohelohe" no nā ʻepekema. Ma ka nānā ʻana i ka haku mele a me ke ʻano o Psyche, manaʻo ka poʻe noiʻi e loaʻa nā ʻike i loko o ko mākou honua. He mea koʻikoʻi kēia no ka mea, ua kaupalena ʻia nā ʻano hana o kēia manawa no ke aʻo ʻana i ke kumu o ka Honua.

ʻO ka Seismology, kahi e aʻo ai i nā nalu seismic i hoʻokumu ʻia e nā ōlaʻi, hāʻawi i kekahi mau ʻike e pili ana i ke kumu o ka Honua. Eia nō naʻe, ʻo ka wahi o ke kumu ma lalo o nā papa waho o ka honua he mea paʻakikī ke loaʻa ka ʻike maopopo. Eia hou, ʻo ka palena palena o nā seismographs ma kekahi mau wahi e kaohi hou ai i ko mākou ʻike. No ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia, hilinaʻi ka poʻe noiʻi i nā hoʻokolohua lab e hoʻohālikelike i nā koʻikoʻi a me nā mahana o ka honua. ʻO ka hoʻohui ʻana i ka ʻikepili mai ka seismology, nā hoʻokolohua lab, a me nā hoʻohālikelike kamepiula e kōkua i nā ʻepekema e ʻohi pū i kahi ʻike piha loa o ke kumu.

Hāʻawi ka misionari Psyche i kahi manawa hoihoi e ʻimi i nā mea pohihihi o nā kumu honua. Manaʻo ʻo NASA e noiʻi inā ʻo Psyche maoli ke kumu o ka honua i hoʻopau ʻia i hoʻomaha mālie a paʻa, e like me ke kumu o ka Honua. Eia hou, e kālailai ka misionari i ka haku mele ʻana o Psyche, ka makahiki, a me ke ʻano. ʻO ka ʻike i hōʻiliʻili ʻia e nā mea kani o ka mokulele, e like me nā kamera, nā spectrometers, a me nā magnetometers, e kōkua i ko mākou ʻike no ka hoʻololi ʻana o ka Honua a me ka ʻimi ʻimi mineral e hiki mai ana.

Ke hoʻomaka nei ka mokulele i kāna huakaʻi lōʻihi, manaʻo nui ka poʻe ʻepekema i ka ʻikepili e hōʻiliʻili ai. Hoʻohiki ka misionari Psyche e wehe i nā ʻike hou i ke kumu a me ke ʻano o nā kino lani, e hoʻomālamalama i ka honua enigmatic o nā asteroids.

Sources:

– Ka Kamailio