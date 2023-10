ʻO ka Misiona a NASA i Psyche: Ke ʻimi nei i ke kumu o kahi honua i luku ʻia

Ua hoʻomaka ʻo NASA i kahi misionari hou e ʻimi iā Psyche, ka 16th asteroid i ʻike ʻia. ʻO Psyche, i kapa ʻia ma muli o ke akua wahine Helene o ka ʻuhane, ʻo ia ka asteroid "M-type" nui loa ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter. Ua manaʻo ʻia ʻo ia nā koena o ka honua i luku ʻia i nā makahiki mua o ka ʻōnaehana solar.

ʻO nā asteroids M-type e like me Psyche ka hapa nui o ka hao a me ka nickel, e like me ke kumu o ka Honua. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ke aʻo ʻana i kēia mau honua metala e hāʻawi i nā ʻike waiwai i loko o ko mākou honua ponoʻī.

I kēia manawa, ua kaupalena ʻia ko mākou ʻike ʻana i ke kumu o ka Honua. Ke hilinaʻi nei mākou i nā ʻano hana ʻole e like me ke aʻo ʻana i nā meteorites metala a me ka hoʻohana ʻana i ka seismology e nānā i nā haʻalulu ōlaʻi. Eia naʻe, loaʻa i kēia mau ʻano ka palena. ʻO ka misionari Psyche ka manaʻo e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hou ma ka ʻimi ʻana i ke kumu o kahi mea lani e kaʻana like me ke kumu o ka Honua.

E noiʻi ka mikiona inā he kumu wela a hoʻoheheʻe ʻia ʻo Psyche i hoʻomaloʻo mālie a paʻa, e like me ke kumu o ka Honua. E aʻo pū ia i ka haku mele ʻana o ka asteroid, ka makahiki, a me nā ʻano o ka ʻili. Ma ke kālailai ʻana i kēia mau mea, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike i ka ulu ʻana o ka Honua a e hōʻiliʻili i nā ʻikepili waiwai no ka ʻimi mineral e hiki mai ana.

Hoʻolako ʻia ka mokulele me nā ʻano mea like me nā kāmela ākea ākea, nā spectrometers, magnetometers, a me nā gravimeters. ʻO kēia mau mea hana e hiki ai i nā ʻepekema ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili e pili ana i ke ʻano o Psyche, ka nuipa, ka puʻunaue gravity, a me ka hana kemika.

ʻO ka misionari i Psyche e manaʻo ʻia he huakaʻi ʻeono makahiki e uhi ana i kahi mamao o 3.6 biliona kilomita. Ke kali nui nei nā ʻepekema i nā ʻike mai kēia misionari, e hāʻawi ana i nā ʻike hou i nā mea pohihihi o ko kākou honua honua.

