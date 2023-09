ʻO ka Misiona Hoʻi Hoʻi ʻo Mars ʻo NASA e kū ana i nā pilikia, ka manawa lohi, a me nā hopohopo kālā

ʻO ka ʻimi nui a NASA e hoʻihoʻi mai i nā laʻana mai Mars, i kapa ʻia ʻo Mars Sample Return (MSR), ua loaʻa i nā pilikia koʻikoʻi, e like me ka hōʻike hope a ka papa loiloi kūʻokoʻa. Ua wehewehe ka papa loiloi i ka mikiona he paʻakikī loa me ka hoʻolālā kālā kūpono ʻole a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho. ʻO ka hopena, ua kāpae ʻo NASA i kāna mau hoʻolālā e hōʻoia i ke kumukūʻai kūhelu a me ka manawa manawa, ʻoiai e hoʻokumu ana i kāna hui ponoʻī e nānā i ka hōʻike a hana i nā ʻōlelo aʻoaʻo no ke ala o ka misionari i ka lua o ka makahiki 2024.

Ua manaʻo ʻia ka misionari MSR kekahi o nā hana paʻakikī i hana ʻia e ka ʻoihana lewa, e pili ana i ka hui a me ka hoʻomaka ʻana o nā mokulele lehulehu, me kahi orbiter, lander, ʻelua helikopter, a me kahi rocket, me ka pahuhopu e hiki i Mars ma 2028. Ke manaʻo nei ka papa loiloi ʻaneʻane ʻaʻohe manawa kūpono e mākaukau ka mea hoʻokele a me ka mea hoʻokele no ka hoʻokuʻu ʻana i ka makahiki 2028.

Mai kona hoʻomaka ʻana, ua pilikia ʻo NASA i ka mālama ʻana i ka waihona kālā a me ka papa hana no ka misionari Mars Sample Return. ʻO ka papa loiloi kūʻokoʻa, i hoʻokumu ʻia ma Mei, ua hana ʻia me ka loiloi ʻana i ka ʻenehana, ke kumukūʻai, a me nā hoʻolālā papahana ma mua o ka hōʻoia ʻana o ka hoʻolālā ʻana o ka misionari. Ua ʻōlelo ʻo Sandra Connelly, ka hope luna hoʻomalu o NASA no ka ʻepekema, i ke kuleana o nā papa loiloi kūʻokoʻa i ka loiloi ʻana inā e holo ana ka ʻoihana e hoʻokō i kāna mau pahuhopu i loko o ka waihona kālā i hāʻawi ʻia.

ʻAʻole i hōʻike ʻia ka manaʻo kumukūʻai kūhelu no ka misionari MSR. I ka makahiki 2020, ua manaʻo ʻo NASA a me ka European Space Agency i ke kumukūʻai liʻiliʻi o $ 7 biliona, akā ua kū mai nā hopohopo e pili ana i ka nui o ka waihona kālā. Ua hōʻike ʻia ka hōʻike hou e pili ana ke kumukūʻai holoʻokoʻa holoʻokoʻa o ka misionari ma waena o $8 biliona a me $11 biliona.

No ka noho ʻana ma ke ala no ka hoʻomaka ʻana o 2028, ua noi ʻo NASA i ke kālā hou o $ 250 miliona no ka makahiki kālā o kēia manawa a me kahi $ 250 miliona ma 2024. ʻO ka subcommittees Senate Appropriations, i kāna hōʻike no ka waihona kālā 2024 i manaʻo ʻia, ua kauoha iā NASA e waiho i kahi kikoʻī kikoʻī kikoʻī kālā i kēlā me kēia makahiki i loko o ka $5.3 biliona kumukūʻai ola i hōʻike ʻia ma ka 2022 planetary science Decadal Survey. Inā ʻaʻole e hana pēlā, hiki ke hoʻopau ʻia ka misionari.

ʻOiai nā pilikia a me nā pilikia pili kālā, ʻike ka papa loiloi kūʻokoʻa i ke koʻikoʻi koʻikoʻi o ka huakaʻi Mars Sample Return ma ka papahana ʻimi ʻimi ʻo Mars a NASA. Hiki i ka misionari ke pane i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i ka mōʻaukala o Mars a me ke ola ʻana o ke ola extraterrestrial. Ke koi nei ka hōʻike iā NASA e kamaʻilio maikaʻi i ke koʻikoʻi o ka misionari i ka lehulehu a me nā mea kuleana no ka mea hiki iā ia ke hoʻololi i ko mākou ʻike no Mars a me ka ʻōnaehana Solar ākea.

-

Sources:

– NASA

- Papa Hoʻoponopono Kūʻokoʻa