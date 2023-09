Hoʻokumu ʻo NASA's Perseverance Rover i ka oxygen ma Mars

Ua hoʻokō ʻo NASA's Perseverance rover i kahi mea nui ma ka hana ʻana i ka oxygen ma Mars. Me ka hoʻohana ʻana i kāna mea hoʻohana ʻo Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), ua hoʻololi ka rover i ka carbon dioxide i oxygen i loko o ʻelua mau makahiki. Ua loaʻa i kēia hoʻokolohua hoʻāʻo honua he 4.3 auneke (122 grams) o ka oxygen, lawa no ka mālama ʻana i kahi astronaut no ʻekolu hola.

ʻO ka hana kūleʻa o ka oxygen ma Mars he mea nui loa ia no ka ʻimi kanaka e hiki mai ana i ka honua. ʻO ka hiki ke hana i ka oxygen mai nā kumuwaiwai kūloko e hiki ai i nā astronauts ke "ola i ka ʻāina" a hoʻokumu i kahi noho mau ma Mars. He 95% carbon dioxide ka lewa o ka Planet Ulaula, a he kumu nui ia no ka lawe ʻana i ka oxygen.

ʻAʻole hāʻawi wale ʻo MOXIE i ka ea hanu no nā astronauts akā hiki nō hoʻi iā ia ke hana i ka mea hoʻoheheʻe rocket. ʻO ka hiki ke hana i ka oxygen a me ka wahie rocket mai ka lewa o Mars he mea koʻikoʻi ia no nā mikiona lunar lōʻihi, ka hoʻomohala ʻana i kahi hoʻokele mahina, a me ka huli ʻana o ke kanaka ma Mars.

Eia nō naʻe, ʻoiai kēia koʻikoʻi koʻikoʻi, nui nā paʻakikī i koe ma mua o ka hoʻokumu ʻia ʻana o kahi colony Mars. ʻO nā mahana haʻahaʻa haʻahaʻa loa o Mars a me ke kaomi lewa haʻahaʻa e hōʻeha nui i ke olakino kanaka. ʻO ka loaʻa ʻole o kahi papa ozone pale e hōʻike ana i nā astronauts i ka radiation kumu o ka maʻi kanesa, ʻoiai ʻo ka huakaʻi i Mars ke kumu o ka poho nui o ka iwi iwi.

Eia naʻe, ke hoʻomau nei ka Perseverance rover e ʻimi iā Mars i ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola kahiko. Ma ke ʻano o ka misionari Mars 2020 a NASA, ʻohi ka rover i nā ʻāpana pōhaku no ka nānā ʻana i ka wā e hiki mai ana ma ka Honua. ʻO ka Helicopter Ingenuity, ka mea i alakaʻi i nā mokulele 57 ma luna o ka ʻili Martian, e hoʻonui hou ana i ko mākou ʻike i ka honua.

