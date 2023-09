ʻIke ʻo Perseverance Rover i ka pōhaku kū hoʻokahi ma Mars

Ke hoʻomau nei ʻo NASA's Perseverance rover, ka mea i pae maikaʻi ma Mars ma Pepeluali 18, 2021, e hoʻomau nei i nā ʻike hoihoi ma ka honua ʻulaʻula. ʻO kekahi o kāna mau mea i ʻike hou ʻia, he pōhaku e like me ka avocado, i ʻike ʻia ma ka lā 8 o Kepakemapa. ʻOiai ʻaʻole kēia pōhaku he hua Martian maoli, hoihoi a makemake nui nā ʻepekema e aʻo hou e pili ana i kona haku ʻana a me kona kumu.

Ke ʻimi ikaika nei ʻo Perseverance i ka ʻili o Mars, ʻoiai e ʻimi ana i nā hōʻailona o ke ola microbial i hala. I ka wā o kāna misionari, ua hālāwai ʻo ia i nā mea hoihoi he nui, ʻo ia hoʻi nā pōhaku o nā ʻano like ʻole a me nā nui. Hāʻawi kēia mau pōhaku i nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala honua o ka honua.

ʻAʻole ʻokoʻa ka pōhaku ʻano avocado. ʻO kona hiʻohiʻona kūʻokoʻa ua hopu i ka ʻimi ʻepekema o ka honua. Ma o ka nānā ʻana a me ka hoʻokolokolo kikoʻī, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike hohonu o ka hoʻokumu ʻana o ka pōhaku a me kona ʻano koʻikoʻi.

ʻOiai ʻaʻole hiki ke huki i nā manaʻo hoʻoholo paʻa, ua hōʻike kēia ʻike i ke koʻikoʻi o ka misionari a Perseverance ma Mars. E hoʻohana ʻia nā mea hana ʻepekema holomua o ka rover e nānā pono i ka pōhaku a hāʻawi i ka ʻikepili waiwai i nā ʻepekema.

ʻO ka huakaʻi o ka hoʻomau ʻana he hōʻike ia i ka noʻonoʻo a me ka ʻimi kanaka. Ma ka ʻimi ʻana iā Mars a me ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola, manaʻo ʻo NASA e wehe i nā mea pohihihi o ko mākou honua e pili ana a wehe i ke ala no ka ʻimi kanaka e hiki mai ana.

ʻO nā mea i ʻike ʻia e Perseverance ma Mars, me kēia pōhaku ʻano avocado, kōkua i ko mākou hoʻonui ʻana i ka ʻike o ka honua ʻulaʻula a lawe mai iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hoʻomaopopo ʻana i kona wā i hala a me kona hiki ke kākoʻo i ke ola. Ke hoʻomau nei nā ʻepekema ʻepekema i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e Perseverance, manaʻolana lākou e wehe i nā ʻike hou aʻe i ka mōʻaukala a me ke ʻano o Mars.

Sources:

– Tweaktown.com