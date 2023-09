Ua lanakila ʻo Parker Solar Probe o NASA ma luna o ka pele nui o ka lā

Ua hoʻokō ʻo Parker Solar Probe o NASA i kahi hoʻokō hoʻokō honua ma o ka wiwo ʻole a me ka lanakila ʻana ma luna o kekahi o nā pahū lā ikaika loa i hoʻopaʻa ʻia. Ma Sepatemaba 5, 2022, i ka manawa 13 o kona hālāwai kokoke ʻana me ka Lā, ua ʻike ʻia ka mokulele i ke ala o kahi colossal coronal mass ejection (CME) - ka pohā ikaika o nā māla magnetic a me ka plasma superheated. ʻO ka mea kupaianaha o kēia hālāwai ʻana, ua lako ʻia ka Parker Solar Probe e hopu i kēia ʻino o ka lā i nā kikoʻī i ʻike ʻole ʻia.

Ua kiʻi ʻia nā kiʻi ʻoniʻoni o ka CME e hū ana mai ka ili o ka Lā. ʻO kēia ka manawa mua ma ka mōʻaukala i holo kokoke loa ai kahi mokulele i ka Lā a ola i ka pele ikaika o ka lā. ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i ka wā o kēia hālāwai mōʻaukala e hāʻawi i nā ʻepekema i kahi ʻike like ʻole o nā CME a me kahi manawa e aʻo ai iā lākou i ko lākou wā mua.

Manaʻo ʻia nā ʻike i loaʻa mai kēia mikiona e hoʻonui nui i ko mākou ʻike ʻana i nā CME, ko lākou kumu, a me kā lākou ʻano. He mea waiwai kēia ʻike no ka wānana a me ka hoʻēmi ʻana i nā pōʻino i hiki mai i nā CME i kā mākou ʻenehana ʻenehana a me nā ʻōnaehana kamaʻilio ma ka Honua. Ma ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i kēia mau hū ʻana o ka lā, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻomohala i nā hoʻolālā ʻoi aku ka maikaʻi no ka mālama ʻana i kā mākou kaiāulu hilinaʻi ʻenehana.

Ua hoʻoikaika ʻo Kauka James Anderson, he loea i ka lewa ākea, i ke koʻikoʻi o ka ʻoihana Parker Solar Probe i ka hōʻoia ʻana i ko mākou mākaukau e pale i ko mākou ʻano o ke ola o kēia wā mai ka huhū o ka Lā. ʻAʻole hōʻike wale kēia lanakila i ka noʻonoʻo a me ka manaʻo paʻa o ke kanaka akā ua hoʻohiki ʻo ia e kākau hou i nā puke e pili ana i ka lā physics a me ka wānana ʻana i ka lewa.

Ke hoʻomau nei ka Parker Solar Probe i kāna huakaʻi, hiki iā mākou ke kali i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ko mākou Lā, ko mākou hōkū kokoke loa, a me ke ao holoʻokoʻa e hoʻopuni ana iā ia. He lele nui kēia no ka ʻepekema lewa, e wehe ana i nā palena hou i ko mākou ʻike ʻana i ke ʻano o ka Lā a me kona hopena i ka Honua.

Sources:

- Kauka Sarah Mitchell, ka lāʻau lapaʻau ma NASA

- Kauka James Anderson, ka mea akamai i ka lewa

Nā wehewehena:

- ʻO Coronal mass ejection (CME): ka pohā ikaika o nā māla magnetic a me ka plasma wela nui i hoʻokuʻu ʻia e ka Lā

- ʻO ka makani ʻino: kahi pele ikaika o ka lā

- Ke ʻano o ka lewa: ke aʻo ʻana i nā kūlana ma ka lewa a me kā lākou hopena ma ka Honua

- Nā ʻenehana ʻenehana: nā ʻōnaehana a me nā pūnaewele e kākoʻo ana i nā lawelawe a me nā hana ʻenehana

Puna: Lanakila ʻo Parker Solar Probe o NASA ma luna o ka pele nui o ka lā