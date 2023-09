Lawe ʻo Parker Solar Probe i nā kiʻi kiʻi kokoke loa o ka pele nui o ka lā

Ua hoʻokō ka mission Parker Solar Probe (PSP) i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi ma o ka hopu ʻana i nā kiʻi mua kokoke loa o kahi pahū lā. Ua kiʻi ʻia kēia kiʻi i ka wā o ka huakaʻi huakaʻi ma waena o ka pele nui o ka lā ma Kepakemapa 5, 2022. ʻO ke wikiō, kaʻana like ʻia e nā ʻepekema ma Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, e hōʻike ana i kahi coronal mass ejection (CME) ikaika loa.

ʻO nā CME nā pele nui mai ke corona o ka Lā, a i ʻole ka lewa o waho, e kōkua ana i ke aniau. Hiki iā lākou ke loaʻa nā hopena pōʻino i nā satelite, nā ʻōnaehana kamaʻilio, nā ʻōnaehana hoʻokele, a me nā pūnaewele mana ma ka Honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka launa pū ʻana ma waena o nā CME a me nā hanana lani ʻē aʻe no ka wānana a me ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o nā hanana lewa.

ʻO ka launa pū ʻana o nā CME me ka lepo interplanetary he kumuhana o ka hoihoi ʻepekema no nā makahiki ʻelua i hala. ʻO nā ʻike hou i hana ʻia e ka Parker Solar Probe e hoʻomālamalama i kēia ʻano ma o ka hōʻike ʻana i ka CME e hana nei me he "mea hoʻomaʻemaʻe wai," e hoʻomaʻemaʻe i ka lepo mai kona ala. Ua hōʻoia kēia ʻike i kahi manaʻo i manaʻo ʻia he iwakālua makahiki i hala akā ʻaʻole i ʻike ʻia a hiki i kēia manawa.

He kuleana koʻikoʻi ko ka Parker Solar Probe i loko o kēia ʻike. He mea paʻakikī ke ʻike ʻana i ka dynamics o ka lepo ma hope o nā CME mai kahi mamao aku, e pono ai ka nānā ʻana i loko. Hiki i nā ʻike a ka probe ke hāʻawi i nā ʻike i nā hanana coronal ʻē aʻe e kū ana ma lalo o ke corona, e like me ka pōʻeleʻele coronal i hoʻokumu ʻia e nā wahi haʻahaʻa haʻahaʻa e puka pinepine ma hope o ka pele ʻana o CME.

Ua ʻike ʻia ka pilina ma waena o ka CME a me ka lepo ma ka nānā ʻana i ka emi ʻana o ka mālamalama o nā kiʻi i lawe ʻia e ka Parker Solar Probe's Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR) kamera. Hoʻopuehu ka lepo ma waena o ka honua i ka mālamalama a hoʻonui i ka ʻōlinolino ma kahi kokoke, e ʻae i nā ʻepekema e ʻike i ka pau ʻana o ka lepo. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā ʻikepili mai nā orbit he nui, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻokaʻawale i nā ʻano like ʻole i hoʻopau ʻia e ka pau ʻana o ka lepo, kānana ʻana i nā hoʻololi ʻē aʻe i ka corona solar.

ʻOiai he mea koʻikoʻi kēia ʻike, he nui nā mea e aʻo ai e pili ana i ka physics ma hope o ka pilina ma waena o CME a me ka lepo interplanetary. Manaʻo ʻia ʻo ka pau ʻana o ka lepo me nā CME ikaika loa, e like me ka mea i ʻike ʻia ma ka hanana 5 Kepakemapa. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka mana o ka lepo interplanetary i ke ʻano a me ka wikiwiki o nā CME e hoʻomaikaʻi nui i ko mākou hiki ke wānana i ka wā lewa.

Pono nā noiʻi hou aku e ʻimi hohonu i kēia mau pilina a hōʻiliʻili i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ka ʻano paʻakikī o nā CME a me kā lākou pili ʻana me ke kaiapuni ākea.

Ka Palapala Moʻolelo:

Guillermo Stenborg, Evangelos Paouris, Russell A. Howard, Angelos Vourlidas a me Phillip Hess. Ke noiʻi ʻana i nā lua Coronal a me nā CME ma ke ʻano he kumu o ka pau ʻana o ka mālamalama i ʻike ʻia ma nā kiʻi PSP/WISPR. Ka Nupepa Astrophysical. DOI 10.3847/1538-4357/acd2cf