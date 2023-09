ʻOhi ʻo Parker Solar Probe o NASA i ka ʻikepili waiwai no ka Coronal Mass Ejection

ʻO ka Parker Solar Probe, ka huakaʻi hoʻomaka o NASA e "hoʻopā i ka Lā," i holo koke aku nei ma o ka coronal mass ejection (CME), kahi puka ikaika o ka lā o nā mea i hoʻopiʻi ʻia. Ua hana ʻia ka hālāwai ma Kepakemapa 5, 2022, ʻoiai ʻo nā ʻike a me nā noiʻi e pili ana i kēia manawa ua kikoʻī ʻia i kahi pepa hou ma The Astrophysical Journal.

Ua hōʻailona ka hanana i ka haʻalele nui ʻana mai ka haʻawina maʻamau o nā CMEs, e like me ka mea maʻamau e ʻike ʻia mai ka Honua. Eia naʻe, ua hiki i ka Parker Solar Probe ke nānā i kēia CME ma kahi kokoke, no ka mea, ua hoʻonoho ʻia ʻo ia ma kahi o 5.7 miliona mau mile mai ka ili o ka Lā. ʻO kēia kokoke i hiki i nā ʻepekema ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili koʻikoʻi a me nā ʻike i ka pilina ma waena o CME a me ka lepo interplanetary.

ʻO nā CME nā lua pele nui mai ka lewa waho o ka Lā i hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi i ka lewa lewa, me ka hoʻopau ʻana i nā satelite, nā ʻōnaehana kamaʻilio, nā ʻenehana hoʻokele, a me nā pūnaewele mana ma ka Honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka CME me ka lepo interplanetary no ka wānana ʻana i kā lākou hopena i ko mākou honua.

ʻO ka hui ʻana i ka mahina ʻo Kepakemapa i hala ka manawa mua i ʻike ai ʻo Parker i kahi CME, a he mea kupaianaha nā hopena. Ua ʻike ka ʻimi noiʻi i ka CME e hoʻomaʻemaʻe ana i kahi ala ma waena o ka lepo interplanetary, e hoʻoneʻe iā ia ma kahi o 6 miliona mau mile mai ka Lā. Eia naʻe, ua hoʻopiha koke ʻia ka lepo e nā ʻāpana lepo interplanetary e lana ana ma ka ʻōnaehana solar.

Ua hōʻoia kēia ʻike i kahi kumumanaʻo e hiki mai ana ka pilina ma waena o nā CME a me ka lepo, e hāʻawi ana i nā ʻepekema i ka ʻike hohonu o ka dynamics i loko o ka corona o ka Lā. ʻO nā ʻike i hana ʻia e ka Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kāmeʻa i mea kōkua i kēia holomua.

ʻOiai makemake ʻia nā haʻawina hou aʻe e hoʻomaopopo pono i ka hopena o ka lepo interplanetary ma nā CMEs, ua wehe kēia ʻike ʻāina i nā ala hou e ʻimi ai i ka paʻakikī o kā mākou Lā a me kona hopena i ka wā lewa.

Nā Puna: Scientific American, NASA