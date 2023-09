ʻIke ʻo Parker Solar Probe i ka hoʻokuke ʻana i ka nui o ka coronal e hoʻopilikia ana i ka lepo ma waena o ka honua

By

ʻO ka Parker Solar Probe, kahi mokuahi i hoʻolālā ʻia e aʻo i ka lā, ua loaʻa i kahi hālāwai kokoke me kahi Coronal Mass Ejection (CME) a ​​puka i waho me ka pōʻino ʻole. ʻO nā CME nā puʻupuʻu ikaika o ka plasma mai ke corona o ka lā e hiki ai ke hoʻoulu i nā ʻino ākea a hoʻoweliweli i nā satelite, nā astronauts, a me nā mea uila ma ka Honua.

Ua hauʻoli loa ka poʻe ʻepekema i kēia hanana no ka mea ua hāʻawi ia i kahi manawa e nānā kokoke ai i kahi CME a hōʻoia i kahi manaʻo i manaʻo ʻia ma 2003. Wahi a ke kumumanaʻo, hiki i nā CME ke hoʻokuke aku i ka lepo interplanetary, aia nā ʻāpana liʻiliʻi i koe mai nā hōkū. , asteroids, a me nā kometa.

Ua kiʻi maikaʻi ka pahupaʻikiʻi ʻo Parker Solar Probe's Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR) i ka mālamalama i ʻike ʻia mai kēia mau ʻāpana lepo honua. ʻOiai ua maʻalahi nā hōʻailona ma mua, ua hiki i nā ʻepekema ke hoʻonui iā lākou ma ka unuhi ʻana i ka awelika o nā kiʻi orbit like i hopu ʻia e WISPR.

ʻO ka mea a lākou i ʻike ai, ua puhi ka CME i ka lepo interplanetary ma ke ala ma kahi o 6 miliona mau mile ka lōʻihi. Ua hoʻohālikelike ka poʻe ʻepekema i kēia hopena me kahi mea hoʻomaʻemaʻe, kahi i hoʻopiha koke ʻia ai ka ʻāpana i waiho ʻia e ka lepo i wehe ʻia me ka lepo.

ʻOiai ke hāʻawi nei kēia ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i ka pilina ma waena o nā CME a me ka lepo interplanetary, hoʻonui ia i nā nīnau. No ka mea ʻo kēia ka manawa mua i ʻike ai ka poʻe astronomers i kēia hopena hoʻomaʻemaʻe, ʻaʻole maopopo i ka hopena like o nā CME āpau i ka lepo interplanetary.

Eia nō naʻe, ʻo ka nui o ka lā e hiki mai ana, kahi manawa o ka hoʻonui ʻana i ka hana o ka lā, hāʻawi i kahi manawa no ka nānā hou ʻana i nā CME. ʻO ka Parker Solar Probe, a me nā mea nānā ʻē aʻe, ʻoi aku ka nui o nā manawa e aʻo ai a hoʻomaopopo i ke ʻano o kēia mau hanana ikaika o ka lā.

Ua paʻi ʻia ka haʻawina e kākau ana i kēia noiʻi ma The Astrophysical Journal ma Mei 31, 2023.

Nā Puna: The Astrophysical Journal