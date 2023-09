Lawe ʻo Parker Solar Probe o NASA i nā kiʻi kiʻi kokoke loa o ka Pahū Lā Nui

Ua hoʻokō ʻo Parker Solar Probe o NASA i kahi hiʻohiʻona kupaianaha ma o ka hopu ʻana i nā kiʻi kokoke loa o kahi hū nui o ka lā. ʻO ke wikiō, i hoʻokuʻu ʻia e nā ʻepekema ma Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, e hōʻike ana i kahi coronal mass ejection (CME) ikaika loa i hana ʻia i ka makahiki i hala. ʻO nā CME nā hanana pahū i ka wā e kipaku ʻia ai ka plasma wela loa mai ka lewa o ka Lā, aia nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia e hiki ke hoʻopau i ke kamaʻilio lekiō a hoʻoulu i nā haunaele like ʻole ma ka Honua.

ʻO ka CME i hālāwai ai ka Parker Solar Probe i wehewehe ʻia e NASA ʻo ia kekahi o nā mea ikaika loa i hoʻopaʻa ʻia. ʻAʻole i ola wale ka ʻimi noiʻi i ka hālāwai ʻana akā ua hoʻokō pū i ka hanana holoʻokoʻa ma ke kāmela. Hōʻike nā ʻike mai Johns Hopkins Applied Physics Laboratory e hiki i nā CME ke hoʻokuʻu i nā māla magnetic a hoʻokuʻu i nā piliona o ka plasma ma ka wikiwiki mai 60 a 1,900 mau mile i kekona. Ma ka hihia o kēia CME kūikawā, ua ʻike ʻia nā ʻāpana i ka wikiwiki a hiki i 840 mau mile i kēlā me kēia kekona, e hāʻawi ana i ka ʻikepili waiwai no nā ʻepekema e aʻo ana i nā hana hoʻoikaika ma hope o kēia mau pele.

Ua hoʻolālā kūikawā ʻia ka Parker Solar Probe no ke aʻo ʻana i ka Lā a paʻa i ka ʻokoʻa o ka holo wikiwiki loa o ka mōʻaukala. Hiki iā ia ke hoʻokokoke i loko o 4 miliona mau mile o ka ili o ka Lā, me ka hoʻomanawanui ʻana i nā wela wela, mahalo i kahi pale wela maʻamau a me kahi ʻōnaehana kūʻokoʻa e pale ai i ka ʻimi mai nā hoʻokuʻu ʻana o ka Lā. I ka wā o ka hui ʻana me ka CME, ua hala ka ʻimi noiʻi ma kahi o ʻelua mau lā ma hope o ka haʻalulu haʻalulu a puka mai me ka ʻole o ka pōʻino, e hāʻawi ana i nā mea noiʻi me nā ʻike ʻike ʻole.

Ma kahi o ke aʻo ʻana i ka CME, ua noiʻi nā mea noiʻi NASA i ka hopena o ka ʻino o ka lā ma ka lepo interplanetary. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau launa ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka wānana aniau i ka wā e hiki mai ana. Ua ʻōlelo ʻo Russ Howard, he physicist ma APL, ke hoʻomaka nei lākou e hoʻomaopopo i ka hopena o ka lepo interplanetary i ke ʻano a me ka wikiwiki o nā CME.

Ua hōʻike mua ʻia ka Parker Solar Probe i nā mea ʻē aʻe o ka lā, e like me ke kumu o ka makani lā. Hāʻawi kēia mau ʻike i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka Lā a me kona hopena i ka wā lewa. ʻO ka holomua o kā Parker Solar Probe e hoʻokokoke aku iā mākou i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ko mākou hōkū a me ka holomua ʻana i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa.

