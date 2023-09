Hoʻi ka Misiona OSIRIS-REx o NASA i ka Honua me nā Laʻana Asteroid Bennu

Ua hoʻonohonoho ʻia ka misionari OSIRIS-REx o NASA e hoʻi i ka Honua ma Kepakemapa 24, 2023, ma hope o kahi huakaʻi ʻehiku makahiki i ka lewa. ʻO ka misionari, i kapa inoa ʻia ʻo Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, i hoʻokumu ʻia ma 2016 me ka pahuhopu o ke aʻo ʻana i ka asteroid Bennu, nona ka lā hopena o Kepakemapa 24, 2182.

Ua lele ka mokulele OSIRIS-REx ma mua o ka Honua i ka makahiki 2017 a hoʻopaʻa i Bennu i ka makahiki 2020, me ka ʻohi maikaʻi ʻana i nā mea pōhaku mai ke kahua hoʻohālike i kapa ʻia ʻo Nightingale. Ua mālama ʻia ka laʻana i hōʻiliʻili ʻia i loko o ka Sample Return Capsule no ka huakaʻi hoʻi i ka Honua. Ma ka lā 10 o Mei, 2021, hoʻomaka ka mokulele mokulele iā Bennu a hoʻomaka i kāna huakaʻi hoʻi i ka home.

ʻO Bennu kahi asteroid liʻiliʻi kokoke i ka Honua i ʻike ʻia i ka makahiki 1999. Ua helu ʻia ʻo ia ma ke ʻano he asteroid B-type, ʻo ia hoʻi he ʻeleʻele kona ʻili a he uliuli keu. Ua manaʻo ʻia ka asteroid he relic kahiko o ka ʻōnaehana solar a ua manaʻo ʻia ua loaʻa i ka liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi mai kona hoʻokumu ʻana. Ua manaʻo ʻia he haʻahaʻa haʻahaʻa, me ka manaʻo ʻana he ʻohi ʻohi pōhaku.

Wahi a ka poʻe akamai, loaʻa iā Bennu ka 1 ma 2,700 manawa e hahau ai i ka Honua ma ka lā 24 Kepakemapa 2182. ʻO kēia hanana cataclysmic hiki ke kumu i koho ai ʻo NASA iā Bennu i ka pahuhopu no ka misionari OSIRIS-REx.

E hōʻea ka mokulele i ka Honua ma o ke komo wikiwiki ʻana i ka lewa, a ukali ʻia e ka hoʻokau ʻana o nā parachutes e hoʻolohi. Ke hāʻawi ʻia ka laʻana, e hoʻomaka ka mokulele i kahi misionari hou i kapa ʻia ʻo OSIRIS-APEX a hele i kahi hālāwai me Apophis asteroid i 2029.

Sources:

– Ka Telegraph

– NASA