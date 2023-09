Manaʻo ʻia ʻo Space Capsule e pae me ka Asteroid Sample ma Utah Desert

Ua hoʻonohonoho ʻia kahi capsule space e lawe ana i kahi laʻana o nā mea pōhaku i hōʻiliʻili ʻia mai kahi asteroid e pae i ka parachute ma ka wao nahele ʻo Utah i ka lā Lāpule. Hōʻailona kēia i ke kolu o ka hōʻailona asteroid i hoʻihoʻi ʻia i ka Honua a ʻo ka mea nui loa. Ua hōʻiliʻili ʻia nā laʻana e ka misionari OSIRIS-REx, kahi hui pū ma waena o NASA a me nā ʻepekema ma ke Kulanui o Arizona.

Ua hoʻolālā ʻia ka mokulele OSIRIS-REx e hōʻiliʻili i nā laʻana mai ka asteroid waiwai nui o ka carbon Bennu. Hoʻolako ʻia me nā kāmera, ua kiʻi ka mokulele i nā kiʻi koʻikoʻi a hoʻomohala i nā palapala 3D o ka asteroid. Ua ana pū ʻo ia i ka mahana o Bennu, ua palapala ʻia kona minerala a me ka haku mele, a ua hoʻohana i nā kukui X a me nā kukui infrared e nānā iā ia.

Ua hōʻiliʻili ka lima robotic o ka mokulele i nā pōhaku a me ka lepo mai ka ʻili o ka asteroid, e hoʻopaʻa ana iā lākou i loko o kahi pahu hoʻihoʻi. Ma hope o ka hoʻokaʻawale ʻana mai ka mokulele, ua hoʻomaka ka capsule i kona iho ʻana ma ka lewa o ka Honua.

Ua hoʻomaka ka misionari OSIRIS-REx i ka makahiki 2016, i ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ka mokulele mai Florida. Ua hōʻea ʻo ia i Bennu i ka makahiki 2018, e launa pū ana me ka ʻili o ka asteroid ma kahi o ʻelima kekona ma 2020 e hōʻiliʻili i nā laʻana. I Mei 2021, hoʻomaka ka mokulele i kāna huakaʻi hoʻi i ka Honua.

Manaʻo ʻia ka laʻana e pae i ka Utah Test and Training Range ma Utah's West Desert i ka lā Lāpule. Aia nā kānaka ʻepekema e kiʻi i ka capsule ma ka pae ʻana. ʻAʻole loaʻa i ka hāpana nā mea haumia e like me nā maʻi maʻi a i ʻole bacteria, e hōʻoia ana i kona palekana. Ua mālama ʻia nā ʻano like me nā laʻana o ka misionari mua, e like me nā mea mai ka Apollo 11 lunar mission.

ʻO Bennu, ka asteroid i manaʻo ʻia no ka mikiona OSIRIS-REx, he asteroid liʻiliʻi loa i ka carbon e hele kokoke ana i ka Honua i kēlā me kēia ʻeono makahiki. Manaʻo ka poʻe ʻepekema e aʻo i kāna haku mele e hoʻomaopopo maikaʻi i nā pilikia a me nā ʻano o nā asteroids kokoke i ka Honua. Manaʻo lākou e wehe i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ka hāʻawi ʻana i nā pūhui ola a me ka hiki ke unuhi i ka wai no ka wahie rocket mai nā asteroids.

Ma hope o ka mikiona, e kapa hou ʻia ka mokuahi OSIRIS-REx iā OSIRIS-APEX a hoʻomaka hou e aʻo i kahi asteroid kokoke i ka Honua, ʻo Apophis, ma 2029.

No ka nānā ʻana i ka uhi ola o ka pae ʻana o ka capsule OSIRIS-REx, hiki iā ʻoe ke hahai i ka loulou NASA Live.

Puna: Al Jazeera, NASA