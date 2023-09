ʻO ka wehe ʻana i nā mea i manaʻo ʻole ʻia: ʻO OSIRIS-REx nā ʻike kahaha ma Asteroid Bennu

ʻO OSIRIS-REx, ke kolu o ka misionari ma ka mōʻaukala e hōʻiliʻili i kahi laʻana mai kahi asteroid, ua hāʻawi i nā ʻepekema i nā ʻike kupaianaha i ka honua pohihihi o nā pōhaku ākea. ʻO ka huakaʻi ʻelua makahiki o ka mokulele a puni asteroid Bennu i hōʻike i ka ʻokoʻa a me ka paʻakikī o kēia mau kino lani.

Ma mua o OSIRIS-REx, ʻelua mau misionari ʻē aʻe, ʻo Hayabusa 1 a me NEAR-Shoemaker, i aʻo kikoʻī i nā asteroids. Eia nō naʻe, ʻo Hayabusa 1 ka mea nāna i hōʻoia mua i ke ola ʻana o nā "puʻu ʻōpala," nā hui o nā pōhaku, ke one, a me nā ʻiliʻili i hoʻopaʻa ʻia e nā mana umekaumaha nāwaliwali.

I ka wā i ʻike mua ai nā kānaka ʻepekema iā Bennu mai nā telescopes, ua manaʻo lākou e like ia me ka asteroid Itokawa. Eia naʻe, ma ka nānā pono ʻana, ua ʻike ʻo OSIRIS-REx i kahi ʻāina pōhaku ʻaʻole like me nā mea a lākou i ʻike ai ma mua. ʻO nā pōhaku porous a ʻano ʻano ʻē aʻe ma ka ʻili o Bennu i hoʻohālikelike i ko lākou mau manaʻo mua e pili ana i ke ʻano a me ke ʻano o kēia mau pōhaku ākea.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻo kēia mau pōhaku porous he mea ʻoluʻolu loa, e hana ana e like me kahi ʻāpana crumple i loko o ke kaʻa i ka wā o ka hopena. Mālama lākou i ka ʻili o ka asteroid ma ke komo ʻana i ka ikehu mai nā kino liʻiliʻi liʻiliʻi, e hopena i nā lua lua ma mua o ka mea i manaʻo ʻia.

Ua ʻike nui ʻia ʻo OSIRIS-REx e pili ana i ka nui o ka ʻili o Bennu. I ka wā o kāna hoʻāʻo hōʻiliʻili laʻana, ua hāʻule hohonu ka mokulele i ka ʻili, e hōʻike ana he haʻahaʻa haʻahaʻa loa ka papa o ka ʻili ma mua o ke koena o ka asteroid.

ʻO ke ala o ka misionari i ka hōʻiliʻili laʻana, ʻokoʻa mai nā misionari mua, hāʻawi i nā ʻike waiwai. ʻO nā pane i manaʻo ʻole ʻia o ka ʻili o Bennu i ka paʻi ʻana o ka mokulele i hoʻopuʻihuʻi i nā ʻepekema, waiho iā lākou me nā nīnau hou aʻe e ʻimi ai.

ʻO ka holoʻokoʻa, ua kūʻē nā ʻike a OSIRIS-REx i nā manaʻo o mua a hoʻonui i ko mākou ʻike no nā asteroids a me ko lākou ʻano ʻano like ʻole. E kōkua kēia mau ʻike i nā mikiona asteroid e hiki mai ana a hoʻonui i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala o ka ʻōnaehana solar.

