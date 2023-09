ʻO nā laʻana mua loa o kahi Asteroid Safely Land ma ka Honua ma ka Historic NASA Mission

Ua hoʻihoʻi maikaʻi ka moku mokulele OSIRIS-REx o NASA i nā laʻana o Bennu asteroid i ka Honua ma kahi huakaʻi hoʻomaka. Ua pae palekana mai ka pū'ali koa US ma Dugway Proving Ground ma Utah ma kahi o 250 grams o nā pōhaku a me nā mea ʻē aʻe mai ka asteroid. ʻO kēia ka manawa mua i hōʻiliʻili ai ʻo NASA a hoʻihoʻi hou i nā laʻana mai kahi asteroid.

He mea paʻakikī ka huakaʻi e kiʻi i nā laʻana asteroid, me ka huakaʻi OSIRIS-REx e holo ana ma luna o 4 biliona mile a hiki i Bennu a laila e hoʻi i kāna huakaʻi. Manaʻo ka misionari e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke kumu o ke ola ma ka Honua a me nā lā mua o kā mākou ʻōnaehana solar.

Ma ke komo hou ʻana i ka lewa o ka Honua, ua piʻi ka capsule i ka wikiwiki a hiki i 27,000 mph a ʻike i nā mahana a hiki i 5,300 degere Fahrenheit. Ua kau ʻo ia i kāna parachute ma mua o ka mea i manaʻo ʻia akā ua pae maluhia i ka wao nahele ʻo Utah. Ua hōʻoia nā hui hoʻōla ua paʻa ka capsule a ʻaʻohe pōʻino i ka wā e pae ai.

ʻO ka hana aʻe, ʻo ia ka lawe ʻana i ka capsule i kahi lumi hoʻomaʻemaʻe pōkole ma ka US Army's Dugway Proving Ground, kahi e wehe ʻia ai a hoʻomākaukau ʻia ka pahu i loaʻa nā mea hoʻohālike asteroid no ka lawe hou ʻana. A laila e hoʻouka ʻia nā laʻana ma luna o kahi mokulele a lele i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston, Texas.

I ka manawa ma ka Johnson Space Center, e māhele ʻia nā laʻana ma waena o nā ʻoihana ʻepekema like ʻole a me nā keʻena kikowaena. E loaʻa iā NASA ka 70% o ka laʻana no ka nānā ʻana, ʻoiai ʻo 25% e kaʻana like me nā ʻepekema mai nā ʻano like ʻole, 4% e hele i ka Canadian Space Agency, a e hāʻawi ʻia ka 0.5% i ka Japan Aerospace Exploration Agency.

ʻO ka pae maikaʻi ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana o nā mea hoʻohālike asteroid e hoʻopau i kahi misionari ʻehiku makahiki i kū i nā pilikia i manaʻo ʻole ʻia, e like me ka pono e hoʻonohonoho hou i ka pae ʻana o ka mokulele ma muli o ka haku mele ʻana o Bennu. Eia nō naʻe, ʻo ke ala akahele a me ka noʻonoʻo ʻana o ka hui OSIRIS-REx i hiki ai iā lākou ke lanakila i kēia mau pilikia a hoʻokō i kēia kūlana koʻikoʻi.

Nā kumu: NASA