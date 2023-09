ʻO ka Mosaic Hou o ka Lunar Surface i hōʻike ʻia e NASA

Ua hōʻike hou ʻo NASA i kahi mosaic hou o ka lunar surface ma kāna ʻaoʻao Instagram. Ua hana ʻia ka mosaic, i kapa ʻia ʻo "Moonlight Sonata," me ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi i hopu ʻia e ʻelua mau kiʻi kiʻi ʻoniʻoni ʻo Moon - ka Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a me ShadowCam.

Wahi a ke keʻena kikowaena, hāʻawi ka mosaic i ka ʻike lewa o ka ʻili o ka mahina, e hōʻike ana i nā hue ʻeleʻele, keʻokeʻo, a me ka hina. ʻO Shackleton Crater, aia ma ka ʻaoʻao ʻākau o lalo o ke kiʻi, he mea kaulana loa. ʻO nā kiʻi kikoʻī mai ShadowCam e hiki ai i nā mea nānā ke nānā i nā wahi malu mau i loko o ka papahele a me nā paia o ka lua. ʻO ka ʻokoʻa, ʻo nā wahi i hoʻomālamalama ʻia e ka lā, e like me ka rim a me nā ʻaoʻao o ka lua, ua hopu ʻia e ka LROC.

Ua haʻi aku ʻo NASA i kahi wehewehe pōkole o ka mosaic ma Instagram me ke kiʻi. ʻO ka pou, ka mea i loaʻa ma kahi o 250,000 like mai kona hoʻolaha ʻana i nā hola 12 i hala aku nei, ua loaʻa i kahi plethora o nā manaʻo mai nā mea nānā kahaha. Nui ka poʻe i hōʻike i ko lākou mahalo i ka ʻike kupanaha, a ʻo kekahi poʻe i hoʻomaikaʻi iā NASA no kāna hana.

Ua nīnau kekahi mea hoʻohana e pili ana i kahi pōʻai keʻokeʻo kaulana i loko o ka mosaic, i ʻike ʻia e NASA ʻo Shackleton Crater. Ua hoʻoulu ʻia nā ʻano ʻano like ʻole o ka pou hoihoi, mai ka hoihoi a i ka mahalo.

ʻO kēia kaʻana Instagram hou loa he hiʻohiʻona ʻē aʻe o ka hiki iā NASA ke hopu a hoʻonaʻauao i kāna poʻe hālāwai me nā kiʻi kupanaha o ka lewa a me nā kino lani. ʻO ka hoʻokomo mau ʻana o ka ʻoihana kikowaena ma nā pānaehana kaiapili e like me Instagram e hiki ai iā ia ke hoʻopili me nā poʻe o ka honua a hoʻoulu i ka hoihoi i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Nā kumu: NASA Instagram

Nā wehewehena:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – he mea hana ma luna o ka mokulele Lunar Reconnaissance Orbiter i hoʻolālā ʻia e kiʻi i nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o ka ili o ka mahina.

2. ShadowCam – he mea hana NASA ma luna o ka Korea Aerospace Research Institute i kapa ʻia ʻo Danuri, nona ke kuleana no ka hopu ʻana i nā kiʻi kikoʻī o nā wahi malu o ka mahina.

3. Ka lua o Shackleton – he lua pele nui ma kahi kokoke i ka pole hema o ka mahina, i kaulana no kona mau wahi malu mau.