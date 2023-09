Hoʻomaʻamaʻa nā NASA Astronauts i ka holo ʻana i ka papa no ka misionari Moon

ʻEhā mau astronauts e hoʻomākaukau ana no ka mikiona Artemis II, ka mea i manaʻo ʻia e hele i ka mahina i ka makahiki e hiki mai ana, ua hoʻomaʻamaʻa i ka holo ʻana i ka papa hoʻokuʻu i nā kaʻa kaʻa kaʻa hou ma Kennedy Space Center. ʻO nā astronauts, ʻo Reid Wiseman, Victor Glover, a me Christina Koch, ʻo ia hoʻi, ʻo Jeremy Hansen, ʻo Canadian astronaut, ua kūpono lākou i nā lole ʻalani a holo i nā kaʻa kaʻa mai ka Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building e Launch Pad 39. -B.

Ua mālama ʻia ka holo maloʻo e hōʻike i nā kaʻina hana maʻamau o ka lā hoʻomaka i ka hoʻomākaukau ʻana no ka misionari, hiki ke hoʻomaka i ka hoʻomaka ʻana o Nowemapa 2024. ʻO ka mikiona Artemis II ka huakaʻi holo mua loa ma luna o ka rocket Space Launch System ikaika o NASA, me nā astronauts e holo ana ma Orion. kapole hakahaka. Hoʻolālā ʻia ka misionari he 10 mau lā a puni ka mahina, akā ʻaʻohe hoʻolālā no ka pae ʻana i ka mahina.

ʻO ka mikiona Artemis III, ka mea i hoʻolālā ʻia e hoʻihoʻi i nā kānaka i ka ʻili o ka mahina no ka manawa mua mai 1972, e hilinaʻi ʻia ma luna o SpaceX's Starship spacecraft ma ke ʻano he ʻōnaehana pae kanaka. Eia nō naʻe, ke kūkulu ʻia nei ka mokulele Starship a ke manaʻo ʻia nei e mākaukau ʻia e Dekemaba 2025.

E hahai ana ka mikiona Artemis II i ka lele ho'āʻo uncrewed kūleʻa o Artemis I, ka mea i koi i nā palena o ka mokulele Orion e hōʻoia i ka palekana o nā poʻe holo kanaka. Aia ka Orion capsule a me ka module lawelawe ʻEulopa no Artemis II ma Kennedy Space Center, akā ʻaʻole e mākaukau a hiki i ʻApelila. Ke kali nei ka mea hoʻolale kumu nui i ka lawe ʻana mai ka Michoud Assembly Facility o NASA, aʻo nā mea hoʻoulu pōhaku paʻa ʻelua e lawe ʻia ana e ke kaʻaahi mai Utah.

Ua hoʻomaka nā ʻenehana NASA e hoʻopili i nā ʻenehana RS-25 ʻehā, i hoʻohuli ʻia mai ka Space Shuttle Program, i ke kumu o ka pae kumu. Manaʻo ʻia ka pae koʻikoʻi e hōʻea i Nowemapa, a e hoʻomaka ka hoʻopaʻa ʻana o ka Space Launch System i Pepeluali 2024 ma Kennedy Space Center's Vehicle Assembly Building.

Sources:

Orlando Sentinel

Citation: Ua holo hou ka poʻe astronauts Artemis i ka mahina o NASA e hoʻomaka i ka papa ma ka hoʻomaʻamaʻa holo (2023, Kepakemapa 20) kiʻi ʻia 20 Kepakemapa 2023 mai [kumu]