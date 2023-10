ʻO ka Misiona Psyche a NASA: Ke ʻimi nei i kahi Asteroid waiwai metala

Ua hoʻokumu hou ʻo NASA i ka misionari Psyche, kahi mokulele mokulele e holo ana i ke kāʻei asteroid e aʻo ai i kahi asteroid i kapa ʻia ʻo Psyche. Manaʻo ʻia kēia ʻano asteroid he waiwai metala, ʻo ia ka mea e aʻo ai i nā mea ʻepekema. Manaʻo ka misionari e loaʻa nā ʻike i ka haku mele a me ke kumu o nā hōkūhele e like me kā mākou.

ʻO David Lawrence, he limahana limahana koʻikoʻi ma ka Applied Physics Laboratory o Johns Hopkins University, ʻo ia ka mea noiʻi alakaʻi no kekahi o nā mea hana ma luna o ka mokulele Psyche. ʻO ka mea kani, kahi ray gamma a me neutron spectrometer, e kōkua i ka nānā ʻana i ka haku mele asteroid.

Hippos: Nā ʻauwae mana, nā mea nau maikaʻi ʻole

ʻOiai ko lākou mau ʻāʻī ikaika a me nā niho weliweli, ʻo ka hippos ka mea kupanaha ʻaʻole hiki ke nau. ʻO kahi haʻawina i paʻi ʻia ma PLOS One e hōʻike ana i ka hakakā ʻana o ka hippos me ka neʻe wili e pono ai no ka nau ʻana i kā lākou meaʻai. Me he mea lā ua mōhai ʻia ko lākou nau ʻana no ka hoʻohana ʻana i ko lākou mau āwae no ka hakakā ʻana.

ʻO Marcus Clauss, he loea ma ke Kulanui o Zurich, a me kāna mau hoa hana i alakaʻi i ke aʻo ʻana. Ua ʻike lākou he mau ʻano kūʻokoʻa ko ka hippos e hiki ai iā lākou ke hoʻoikaika i ko lākou mau ʻāʻī akā ʻaʻole nau i ka manaʻo kuʻuna.

Ka Mana Hoolike o ka Mele

ʻAʻole ʻoliʻoli wale ka hoʻolohe ʻana i ke mele akā hana pū kekahi i nā ʻike like i waena o ka poʻe hoʻolohe. ʻO kahi haʻawina i alakaʻi ʻia e Wolfgang Tschacher, he kanaka psychologist ma ke Kulanui o Bern, e hōʻike ana i ka poʻe e hele ana i nā ʻaha mele maʻamau e hui pū i ko lākou neʻe ʻana, ka puʻuwai puʻuwai, a me ka wikiwiki o ka hanu. Ua paʻa loa kēia hoʻonohonoho ʻana i kā mākou evolutionary past.

Ua hoʻohana ʻo Tschacher i nā mea hiki ke hoʻohana ʻia a me ka ʻenehana hopu hopu e ana i nā pane o ka poʻe ʻaha mele. ʻO kāna noiʻi, i paʻi ʻia ma Scientific Reports, hāʻawi i nā ʻike i ka hopena hohonu o ke mele ma nā kaʻina physiological kanaka a me nā ʻike hui.

ʻO Cicadas: ʻO ka hopena o ke kaiaola

He hopena koʻikoʻi ka puka ʻana o nā cicadas i kēlā me kēia 17 makahiki i nā kaiaola kaiaola. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana e ka mea olaola ʻo Zoe Getman-Pickering ma George Washington University i ka wā e puka mai ai ka cicadas, hāʻawi lākou i kahi kumu meaʻai nui no nā holoholona like ʻole, me nā manu. ʻO kēia ke alakaʻi ʻana i ka emi ʻana o ka ʻaihue manu ma nā anuhe, a ʻoi aku ka nui o ka pōʻino o nā lau ma nā kumulāʻau ʻoka.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma Science, e hōʻike ana i nā hopena cascading paʻakikī i loaʻa i ka nui o ka heluna kanaka cicadas i ka kaiaola.

ʻO ka Mining Kai hohonu: Ke kaupaona ʻana i nā pilikia a me nā uku

Ke ulu nei ka hoihoi pāʻoihana i ka ʻeli ʻana i nā metala waiwai mai ka papakū hohonu. Eia nō naʻe, ua hōʻike pū ʻia nā huakaʻi hou i nā ʻōnaehana kaiaola hohonu ka home o nā ʻano ʻano ola kakaʻikahi a paʻakikī. Ua ʻike ka poʻe noiʻi e ʻimi ana i nā ea wai wai wela i loko o ka Moana Pākīpika i nā wahi noho ana ma lalo o ka honua e piha ana i ke ola. Hiki ke hoʻohui ʻia kēia mau wahi noho, e hōʻike ana i ka pono o ka noiʻi hou ʻana ma mua o ka hana ʻana o nā hana eli.

I kekahi ʻano kaiapuni ʻē aʻe, i kapa ʻia ʻo polymetallic nodules, hoʻopuehu ʻia nā minela waiwai ma ka iʻa. ʻO Muriel Rabone, mai ka Hale Hōʻikeʻike Moʻolelo Kūlohelohe ma Lākana, a me kāna mau hoa hana ke manaʻo nei aia paha he mau tausani o nā ʻano mea ʻike ʻole ʻia e noho ana a kokoke i kēia mau nodule. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma Current Biology, hoʻoikaika i ka pono o ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kaiaola ma mua o ka hoʻohana ʻana i kā lākou mau kumuwaiwai.

