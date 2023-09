ʻO SLS Rocket i manaʻo ʻia he "hiki ʻole" e nā luna o NASA, hōʻike ʻia ka hōʻike aupuni

Ua hōʻike ʻia kahi hōʻike hou mai ka US Government Accountability Office (GAO) i nā luna nui o NASA e noʻonoʻo nei i ka rocket Space Launch System (SLS) o ke keʻena he "hiki ʻole" i nā kumukūʻai o kēia manawa. Hoʻopuka ka hōʻike i nā hopohopo e pili ana i ka maopopo o nā kumukūʻai e hoʻomau nei o ka papahana a hōʻike i ka maopopo ʻole o nā luna i hana i kēia mau koi.

ʻAʻole i haʻi aku nā ʻōlelo a NASA i ka hōʻike.

Eia nō naʻe, ʻae ka hōʻike GAO ua ʻike ʻo NASA i ka pono e hoʻomaikaʻi i ka hiki o ka papahana SLS. ʻO ka hoʻolālā a NASA e hoʻoponopono i kēia pilikia e pili ana i nā hana e hoʻopaʻa i ka papa kuhikuhi lele, hoʻonui i ka pono, paipai i ka hana hou, a hoʻoponopono i nā hoʻolālā kūʻai e hōʻemi i ka hopena o ke kumukūʻai.

ʻO ka SLS rocket kahi mea koʻikoʻi o ka papahana Artemis o NASA, e manaʻo ana e hoʻokumu i kahi kumu ma ka mahina a hana i nā misionari ʻimi a me ka ʻepekema. ʻOiai ua kūleʻa ka hoʻomaka mua ʻana o ka SLS, i kapa ʻia ʻo Artemis I, ua kū ka papahana i ka hoʻohewa ʻana mai nā ʻīlio kiaʻi aupuni no ka hoʻopaʻapaʻa ʻana i nā pilikia, ke piʻi ʻana o ke kumukūʻai, a me ka ʻike ʻole.

Hōʻike ka GAO hōʻike e hoʻomohala ʻo NASA i kahi kumu kūʻai no ka hopu ʻana i nā kumukūʻai hana no nā misionari e hoʻohana ana i ka rocket SLS Block I. Eia naʻe, ʻaʻole i hoʻokō piha ʻo NASA i kēia ʻōlelo aʻoaʻo, e like me ka hōʻike.

I kēia manawa, ma kahi o $ 12 biliona i hoʻohana ʻia i ka hoʻomohala ʻana i ka rocket SLS, a ua noi ʻo NASA ma luna o $ 11 biliona i kāna noi kālā hou e kākoʻo i ka papahana no nā makahiki ʻehā e hiki mai ana.

Hoʻomaopopo ka hōʻike i ka pono o NASA e hoʻoponopono i ka hiki ke loaʻa o ka papahana SLS a hoʻomaikaʻi i ka ʻike i mea e hōʻoia ai i ka hoʻomau ʻana i ka wā lōʻihi.

