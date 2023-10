ʻO ka wā e hiki mai ana o NASA's Mars Sample Return Mission in Doubt, Wahi a Scathing Review

ʻO nā hoʻolālā a NASA no ka misionari Mars Sample Return (MSR), i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i 2028, ua nīnau ʻia e ka Independent Review Board. Hōʻike ka hōʻike i nā pilikia ʻenehana, ka piʻi ʻana o ka waihona kālā, a me kahi papa manawa hoʻomaka pono ʻole e like me nā pilikia nui e kū nei i ka misionari.

ʻO ka MSR mission kahi hui pū ma waena o NASA a me ka European Space Agency a ua manaʻo ʻia he hana koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana o Mars. Hoʻopili ia i ka NASA's Perseverance Rover, ka mea i hōʻiliʻili i nā hōʻailona Martian a waiho iā lākou ma ka ʻili o ka honua. E kiʻi ʻia kēia mau laʻana a hoʻihoʻi ʻia i ka Honua e ka MSR mission.

Ua manaʻo mua ʻia he $4 biliona, ua piʻi ke kumukūʻai o ka misionari MSR i kahi $ 5.3 biliona. Hōʻike ka hōʻike papa loiloi i nā pilikia i ka hoʻolaha ʻana o ka misionari, hoʻonohonoho, hoʻonohonoho, a me ke kālā. Wahi a ka hōʻike, ua hoʻokumu ʻia ka misionari me ka waihona kālā kūpono ʻole a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā manaʻolana, ʻaʻole hiki i ka lā hoʻomaka 2028.

ʻO ka neʻe ʻana i ka hoʻomaka ʻana i ka puka makani hiki ke hiki i ka makahiki 2030 e hoʻonui i ke kumukūʻai o ka misionari i $ 8-11 biliona, e kau ana i ke koʻikoʻi nui i ka waihona kālā a NASA no ka ʻepekema honua. ʻO kahi koho ʻē aʻe i manaʻo ʻia e ka papa ʻo ka hoʻohana ʻana i ʻelua mau pae ʻāina ma mua o hoʻokahi e hoʻihoʻi i nā laʻana, akā e hoʻolōʻihi hou kēia i ka manawa a hoʻonui i nā kumukūʻai.

Manaʻo ka hōʻike e nānā ʻo NASA i ka hoʻokele a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho o ka misionari e hoʻomaikaʻi i ke kuleana. Hoʻomaopopo pū ia i ka pono o NASA e hoʻopili maikaʻi a kamaʻilio i ke koʻikoʻi o ka misionari MSR i ka lehulehu.

I ka pane ʻana i nā ʻike a ka papa loiloi, ua koho ʻo NASA i kahi hui loiloi i alakaʻi ʻia e Sandra Connelly, ka hope luna hoʻomalu o ka ʻoihana no ka ʻepekema, e hoʻoponopono i nā pilikia i hāpai ʻia. Manaʻo ka hui e hoʻopuka i kahi hōʻike ma Malaki i kēia makahiki. I kēia manawa, ua lohi ʻo NASA i ka hōʻoia ʻana i ke kumukūʻai o ka misionari a me ka papa manawa.

ʻAʻole kēia ka manawa mua i kū ai ka misionari MSR i ka hoʻohewa. I Iulai, ua hōʻike ka US Senate Appropriations Committee i nā hopohopo e pili ana i nā pilikia ʻenehana a me ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai, e kuhikuhi ana iā NASA e hāʻawi i nā koho e hoʻoponopono a hoʻihoʻi i ka misionari inā ʻaʻole hiki ke noho i loko o ka waihona kālā.

Ke kū nei ka MSR mission i ka hoʻokūkū mai Kina, e hoʻolālā ana i kāna huakaʻi hoʻihoʻi hou ma Mars i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka ma kahi o 2030.

Sources:

- Hōʻike ʻo NASA Independent Review Board

– Komite Haawina Senate o Amerika