Aia kekahi mea ʻē ma Mars?

Ua kiʻi ʻo NASA's Perseverance rover i kahi kiʻi hoihoi ma Mars, e hōʻike ana i ʻelua mau pōhaku e like me ke ʻano o ka manō a me ka maiuu pāpaʻi. ʻO ka rover, i hōʻea i ka Red Planet i Pepeluali 2021, ke ʻimi nei i ka Jezero Crater e ʻimi i nā hōʻailona o ke ola i hala ma Mars. Eia naʻe, ʻo kēia mau pōhaku ʻano like ʻole he mea kāhāhā i manaʻo ʻole ʻia i kāna huakaʻi.

Ke hele nei ʻo hoʻomanawanui ma waena o ka delta muliwai kahiko i loko o ka loko nui, i manaʻo ʻia aia ma kahi o 16,000 kapuaʻi ka hohonu. ʻO ke kiʻi, i lawe ʻia ma ʻAukake 18, 2023, hōʻike i kahi mea i kapa ʻia ʻo pareidolia. Hana ʻia ʻo Pareidolia i ka wā e wehewehe ai ka lolo i nā hiʻohiʻona like ʻole he kiʻi koʻikoʻi. ʻO kahi hiʻohiʻona maʻamau ka ʻike ʻana i ka maka o Iesū Kristo i kahi ʻāpana o ka mea ʻai puhi.

ʻAʻole kēia ka manawa mua i lilo ai ʻo Mars i kumuhana o pareidolia. ʻO kekahi o nā hihia kaulana loa ʻo ia ka “Face on Mars,” he kiʻi i paʻa ʻia e ka mokulele mokulele Viking 1 o NASA i Iulai 1976, me he mea lā e hōʻike ana i kahi helehelena me nā hiʻohiʻona ʻokoʻa. ʻOiai ua wehewehe ʻo NASA ʻo ia ka hopena o nā aka, ua hoʻāla ke kiʻi i nā kūkākūkā ākea.

Ua haʻi aku ʻo NASA i ke kiʻi o ka ʻili manō a me nā pōhaku e like me ka crab claw-like ma ka media media, e kono ana i nā mea nānā e kaʻana like i kā lākou wehewehe. Ua hōʻike ʻia nā pane i nā ʻano ʻike noʻonoʻo like ʻole, me ka pī kope, kahi Stegosaurus, nā lehelehe ʻelua, a me ke poʻo honu.

ʻOiai ua uhi ʻia ʻo Mars i ka wai he mau piliona makahiki i hala aku nei, ʻaʻohe mea hōʻike i kēia manawa e hōʻike ana ua mālama ka honua i kekahi ʻano ola. ʻAʻole hoʻololi kēia mau kiʻi i ko mākou ʻike no ke ʻano neoneo o Mars.

