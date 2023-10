Hoʻomākaukau ʻo Lucy Spacecraft o NASA no ka hālāwai kokoke me Asteroid Dinkinesh

Ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA's Lucy spacecraft no kāna hālāwai kokoke mua me kahi asteroid. Ma ka lā 1 o Nowemapa, e lele ʻo ia e ka asteroid Dinkinesh a e hoʻāʻo i kāna mau mea kani no ka hoʻomākaukau ʻana no nā kipa e hiki mai ana i nā Trojan asteroids e hoʻopuni ana i ka lā ma ka ʻaoʻao o Jupiter. ʻO Dinkinesh, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka hapalua mile ka laulā, aia ma ke kāʻei nui o nā asteroids ma waena o nā orbit o Mars a me Jupiter.

I ka wā o ka lele, ʻo ka mea nui e hoʻāʻo i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana o ka mokulele, kahi e hiki ai iā ia ke nānā ponoʻī i ka asteroid a mālama pono i nā mea kani. E hōʻiliʻili ka mokulele i ka ʻikepili me ka hoʻohana ʻana i kāna pahupaʻikiʻi kiʻekiʻe a me ke kāmela thermal-infrared. E hoʻohana pū ʻo ia i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa hope no ka nānā ʻana i ka asteroid i nā minuke ʻewalu hope loa o ka hālāwai a hōʻiliʻili i ka ʻikepili me kāna kiʻi kiʻi kala a me ka spectrometer infrared.

ʻO kēia hālāwai me Dinkinesh he hoʻāʻo no nā ʻōnaehana o Lucy ma mua o kona neʻe ʻana i kāna mau pahuhopu nui, ʻo Jupiter Trojan asteroids. ʻO ka pahuhopu o ka mikiona Lucy ka nānā ʻana i kēia mau asteroids i ʻike ʻole ʻia ma mua e hoʻopuni ana i ka lā i ʻelua "hui" ma mua a ma hope o Jupiter. Ma mua o ka hōʻea ʻana i nā asteroids Trojan, e loaʻa iā Lucy kahi lele ʻē aʻe o kahi asteroid kāʻei koʻikoʻi i kapa ʻia ʻo Donaldjohanson i 2025 no nā hoʻokolohua hou i ka lele.

ʻO ka ʻikepili i hopu ʻia mai ka hālāwai Dinkinesh ʻaʻole e hāʻawi wale i nā hopena hoʻokolohua waiwai nui akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike i ka pilina ma waena o nā asteroids kāʻei nui a me nā asteroids kokoke i ka Honua. Ma hope o ka hālāwai ʻana, e hoʻomau ʻo Lucy i kona ala a puni ka lā, e hoʻi ana i ka honua e pili ana i ke kōkua ʻumekaumaha ma 2024 ma mua o ka hōʻea ʻana i ka Jupiter Trojan asteroids i 2027.

ʻO kēia hui mua loa me Dinkinesh e hōʻailona ana i kahi hiʻohiʻona hoihoi no ka misionari Lucy, ʻoiai ka hoʻomaka ʻana o ka mokulele i kāna huakaʻi ʻimi a ʻike ʻia ma ke kāʻei asteroid.

