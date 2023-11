ʻO ka hui hou ʻana: Ua hoʻokokoke ʻo Lucy Spacecraft iā Dinkinesh i ka Asteroid Belt

Aia ʻo NASA's Lucy spacecraft ma ka ʻaoʻao o kahi hanana hoihoi i kāna misionari. Ma hope o ka huakaʻi ʻana i nā miliona mau mile i nā makahiki ʻelua i hala iho nei, ke pani nei ka mākaʻikaʻi ākea ma kāna huakaʻi mua - ʻo Dinkinesh i ke kāʻei asteroid nui. He hoʻomākaukau koʻikoʻi kēia hālāwai no ka ʻimi ʻana a Lucy i ka wā e hiki mai ana o Jupiter's Trojan asteroids.

Ma 12:54 pm ET ma Nowemapa 1, e hōʻea ʻo Lucy i kona kokoke loa i Dinkinesh, e hele mai ana ma kahi mamao ma kahi o 265 mau mile (425 mau kilomita). ʻO kēia koʻikoʻi koʻikoʻi e hōʻailona ana i ka manawa mua e hāʻawi ʻo Lucy i kahi ʻike kikoʻī o kahi mea i ʻike mua ʻia ma ke ʻano he blur mamao ma o nā lens o nā telescopes.

Ua nānā ʻo Lucy iā Dinkinesh me ka ʻike maka mai ka lā 3 o Kepakemapa. Ua hoʻouna koke aku ka hui o ka mikiona i ka mokuahi i kahi hōʻano hou o ka ʻike, kahi pūʻulu ʻikepili i loaʻa nā ʻike hou loa e pili ana i nā kūlana pili o ka ʻimi ākea a me ka asteroid. Hoʻolako ʻia me kēia ʻikepili, e hoʻokele ʻo Lucy i ke koena mamao ma kahi o ka hapalua miliona mile (800,000 kilomita) a hiki i ka asteroid.

Ma kahi o hoʻokahi hola ma mua o kona hoʻokokoke kokoke loa ʻana, e hoʻāla ʻo Lucy i kāna ʻōnaehana hoʻokele terminal e nānā i ke kūlana o Dinkinesh. I kēlā manawa, aia ma kahi o 10,000 mau mile (16,000 kilomita) ka mamao mai ka asteroid. Ma muli o ka liʻiliʻi o Dinkinesh, e hoʻopaʻa paʻa loa ka ʻōnaehana i ka asteroid ma mua o ka hoʻokokoke kokoke ʻana iā Lucy.

E lilo ana ka lele lele e hiki mai ana ma ke ʻano he hoʻāʻo mua no ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana o Lucy. Hoʻolālā ʻia kēia ʻōnaehana autonomous e ʻimi pono a mālama i ka asteroid i loko o ke kahua ʻike o nā mea kani. I loko o nā minuke ʻewalu hope loa o ka lele, e hōʻiliʻili ʻo Lucy i nā ʻikepili koʻikoʻi me ka hoʻohana ʻana i kāna kiʻi kiʻi kala a me ka spectrometer infrared, i kapa ʻia ʻo ka mea kani L'Ralph.

Ua wehewehe ʻo Mark Effertz, ka ʻenekinia nui o Lucy ma Lockheed Martin Space, ʻoiai ʻo Lucy e ʻimi nei i ka nui o ka lewa, ʻaʻole hiki ke hoʻokō ʻia nā kauoha pili ma muli o ka lōʻihi o ka manawa ma kahi o 30 mau minuke no ka hele ʻana o nā lekiō ma waena o ka mokulele a me ka Honua. No laila, ua hoʻonohonoho mua ʻia nā ʻike ʻepekema āpau, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka holo ʻokoʻa o ka mokulele.

Ma hope o ka lele lele ʻana, e hoʻopau ʻo Lucy i hoʻokahi hola imaging a me ka nānā ʻana iā Dinkinesh ma mua o ka hoʻonohonoho hou ʻana iā ia iho e hoʻokumu hou i ke kamaʻilio me ka Honua. I loko o nā lā ʻehā e hiki mai ana, e hoʻomau ka pahupaʻi kiʻekiʻe o Lucy, ʻo L'LORRI, i ka hopu ʻana i nā kiʻi kikoʻī o ka asteroid.

ʻO ka misionari Lucy, i hoʻokuʻu ʻia ma ʻOkakopa 2021, he pahuhopu nui ke aʻo ʻana i nā Trojan asteroids, kahi hōʻiliʻili o nā kino pōhaku e alakaʻi a hahai iā Jupiter i kāna orbit a puni ka Lā. E hoʻomaka ana ma 2027, e hoʻomaka ʻo Lucy i kāna huakaʻi i nā Trojan asteroids, e hoʻomaka ana me Eurybates a me kāna hoa pili ʻo Queta, a laila ʻo Polymele a me kāna hoa pili ʻo Leucus, ukali ʻia e Orus, a ma hope o ka pālua pālua ʻo Patroclus a me Menoetius.

Ma ke ʻano he ʻaoʻao hoihoi, ua hoʻohui ʻia ʻo Dinkinesh i ka papa inoa o nā mea asteroid a Lucy ma mua o kēia makahiki e lilo i kahua hoʻāʻo no nā mea kani o ka mokulele ma mua o kona hiki ʻana i ka ʻōnaehana Jovian. Ua kapa inoa ʻia ka asteroid ʻo Dinkinesh ma hope o ka lōʻihi o ka waiho ʻana i ka inoa ʻole mai kona ʻike ʻia ʻana i ka makahiki 1999. ʻO kona inoa, ʻo ia hoʻi, "kamahaʻo ʻoe" ma Amharic, ka ʻōlelo ʻAitiopa, e hoʻomaikaʻi i ka mōʻalihaku kanaka-kupuna kaulana i kapa ʻia ʻo "Lucy. ”

FAQs

He aha ke kumu o ka huakaʻi a ka moku mokulele ʻo Lucy?

ʻO ka mission a Lucy spacecraft e aʻo i nā Trojan asteroids, kahi pūʻulu o nā kino lani e hoʻopuni ana i ka Lā ma ka ʻaoʻao o Jupiter. Ma ka ʻimi ʻana i kēia mau asteroids, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike i ka mōʻaukala mua o ka ʻōnaehana solar.

He aha ka ʻōnaehana hoʻopaʻa hope o ka mokulele ʻo Lucy?

ʻO ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana o ka mokulele ʻo Lucy he ʻōnaehana kūʻokoʻa i hoʻolālā ʻia e ʻimi pololei i ka asteroid āna e nānā nei a mālama i ka noho ʻana i loko o ke kahua-o-nānā o nā mea kani.

He aha nā mea hana a Lucy e hōʻiliʻili ai i ka ʻikepili i ka wā lele?

I ka wā lele, hoʻohana ʻo Lucy i ka mea kani L'Ralph, nona ka mea kiʻi kala a me kahi spectrometer infrared. Hiki i kēia mau mea hana ke ʻohi i ka ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka haku mele ʻana a me nā ʻano o nā asteroids e hālāwai ai.

No ke aha i koho ʻia ai ka asteroid Dinkinesh i pahuhopu no Lucy?

Ua koho ʻia ʻo Dinkinesh i pahuhopu no Lucy e hoʻāʻo i nā mea kani o ka mokulele ma mua o kona hōʻea ʻana i ka ʻōnaehana Jovian. Eia kekahi, ua kapa inoa ʻia ʻo Dinkinesh ma hope o ka mōʻaukala o ke kupuna kāne ʻo "Lucy" e hoʻohanohano i kona koʻikoʻi i ko mākou ʻike ʻana i ka mōʻaukala evolutionary.