Hoʻomākaukau ʻo Lucy Probe o NASA no ka hālāwai ʻana me Asteroid Dinkinesh

Ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA's Lucy probe no kāna lele lele ʻana o ka asteroid Dinkinesh i ka lā 1 Nowemapa. Aia ʻo Dinkinesh i loko o ke kāʻei asteroid nui ma waena o Mars a me Jupiter a ʻo ia ka huakaʻi mua ma ka huakaʻi a Lucy e kipa aku ai i ʻeiwa mau pōhaku ākea, i kapa ʻia ʻo Trojan asteroids. E hoʻāʻo ʻia ka Pūnaehana Tracking Terminal hou o ka mokulele i kēia hālāwai, no ka mea, pono ia e kuhikuhi pololei i kāna mau mea kani i nā asteroids i ka wā lele.

I kona hoʻokokoke ʻana iā Dinkinesh, e hele ana ʻo Lucy i kahi wikiwiki kupaianaha o 10,000 mph, e lilo ia i hana paʻakikī e mālama i kahi alignment kūpono me ka asteroid. Eia nō naʻe, he "hoʻomaʻamaʻa ʻaʻahu" kēia hālāwai no nā hui ʻana o Lucy i ka wā e hiki mai ana me nā Trojan asteroids, no ka mea, ua like ka geometry o ka lele me ka mea i manaʻo ʻia i kēlā mau hālāwai.

ʻO Dinkinesh iho he asteroid liʻiliʻi, ʻo 0.5 mau mile wale nō kona ākea. ʻO ia ka asteroid kāʻei liʻiliʻi loa i kiʻi ʻia ma kahi kokoke e kahi mokulele. ʻOiai ka nui, manaʻo ka hui Lucy e hāʻawi ʻo Dinkinesh i ka ʻikepili waiwai no ka misionari.

Ke hoʻopau ʻia ka lele, haʻalele ʻo Lucy mai ke kāʻei asteroid nui a hoʻi i ka Honua no ke kōkua ʻumekaumaha i ka mahina ʻo Dekemaba 2024, e hoʻolalelale iā ia i nā asteroids Trojan. A laila e loaʻa iā Lucy kahi lele ʻē aʻe o kahi asteroid kāʻei nui ma 2025 ma mua o ka hiki ʻana i ka Jupiter Trojan asteroids i 2027.

ʻO ka hui ʻana me Dinkinesh he hōʻailona koʻikoʻi no ka misionari Lucy, ʻoiai e hoʻāʻo ana i nā mea kani a me nā ʻōnaehana hoʻokele. Ke manaʻo nei kēia misionari e wehe i nā mea huna o ka ʻōnaehana solar mua a hoʻomālamalama i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kā mākou honua ponoʻī. Me kēlā me kēia lele lele, e hōʻiliʻili ʻo Lucy i nā ʻikepili koʻikoʻi e kōkua i nā ʻepekema e ʻohi pū i ka mōʻaukala o ko mākou kaiāulu.

