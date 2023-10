Ua kokoke ka Lucy Spacecraft i ka Hui Asteroid mua ma kāna huakaʻi he 12 makahiki

ʻO ka Lucy spacecraft, ma kāna huakaʻi 12 makahiki e kipa aku ai i ʻewalu mau asteroids like ʻole, ke pani mau nei i kāna pahuhopu mua. Ma hope o ka huakaʻi ʻana ma luna o 33 miliona mau mile (54 miliona mau kilomita) mai kona hoʻomaka ʻana i ʻOkakopa 2021, aia ʻo Lucy ma kahi o 4.7 miliona mau mile (7.6 miliona mau kilomita) ka mamao mai kāna huakaʻi, kahi asteroid liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo Dinikinesh. Eia naʻe, loaʻa iā Lucy kekahi 16 miliona mau mile (25 miliona mau kilomita) e uhi ma mua o ka hiki ʻana i Dinikinesh ma Nowemapa 1, e like me ka NASA.

I nā pule i hala iho nei, ua ʻike ka hui mikiona Lucy i ka piʻi ʻana o ka mālamalama i ka wā e hoʻokokoke aku ai ka mokulele i ka asteroid. Ua hoʻokō ʻo Lucy i kāna ʻike mua ʻana iā Dinikinesh i ka lā 3 Kepakemapa a ke neʻe mālie nei ʻo ia i laila mai ia manawa. Ua hoʻohana ʻia ka pahupaʻikiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o ka mokulele, ʻo L'LORRI, no ka hopu ʻana i nā kiʻi ma ke ʻano he papahana hoʻokele optical. Hoʻoholo kēia papahana i ke kūlana pili o ka mokulele a me kāna pahu hopu ma ka nānā ʻana i ke kūlana ʻike ʻia o ka asteroid ma ke kua o ka hōkū, e hōʻoia ana i kahi lele lele pololei.

ʻAʻole i hala iho nei, ua hana ʻo Lucy i kahi hana hoʻoponopono trajectory liʻiliʻi i ka lā 29 o Kepakemapa, a ua hoʻololi i kona wikiwiki ma kahi o 0.1 mile i kēlā me kēia hola (6 kenimika i kekona). ʻO kēia hoʻololi e hiki ai iā Lucy ke hele i loko o 265 mau mile (425 mau kilomita) o ka asteroid i kona lele ʻana. Inā pono, hiki ke hoʻololi hou i ka trajectory i ʻOkakopa.

ʻOiai he pōʻeleʻele kamaʻilio pōkole i hana ʻia ma waena o ʻOkakopa 6 a me ka waena o ʻOkakopa i ka hala ʻana o ka mokulele ma hope o ka Lā mai ka ʻike honua, ua hoʻomau ʻo Lucy i ka hōʻiliʻili ʻana i nā kiʻi o ka asteroid. E hoʻouna ʻia kēia mau kiʻi i ka Honua ke hoʻokumu hou ʻia ke kamaʻilio ʻana me Lucy.

ʻO Dinikinesh, kahi asteroid liʻiliʻi ma ke kāʻei asteroid nui, ke ana wale nō ma kahi o ka hapalua mile ka laulā (1 kilomika). Ua hoʻohui ʻia i ka huakaʻi huakaʻi a ka misionari Lucy e hoʻāʻo i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana o ka mokulele, kahi e hiki ai ke kiʻi pololei i ka wā e hālāwai ai me nā asteroids.

E hoʻomaka ana ka huakaʻi a Lucy ma nā Trojan asteroids i ka makahiki 2027, e hoʻomaka ana me ka kipa ʻana iā Eurybates a me kāna hoa pili ʻo Queta. E ukali ʻia kēia me nā hālāwai me Polymele a me kāna hoa pili ʻo Leucus, a me Orus a me ka pālua pālua ʻo Patroclus a me Menoetius. ʻO nā Trojans he pūʻulu o nā asteroids e alakaʻi a me ke ala iā Jupiter i ka wā o kona kaʻapuni a puni ka Lā.

ʻO ka misionari Lucy, i kapa ʻia ma muli o ka mōʻalihaku kaulana ʻo Australopithecine i ʻike ʻia i ka makahiki 1974, e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala mua o kā mākou ʻōnaehana solar ma ka ʻimi ʻana i kēia mau asteroids like ʻole. Ua koho ʻia ʻo Dinikinesh, kāna pahuhopu mua, e hōʻike i ka hiki o ka spacecraft a hoʻomaʻemaʻe i kona hiki ke kiʻi i ka wā e hālāwai ai me nā asteroids.

