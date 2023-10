ʻO Lucy Spacecraft e kokoke ana i ka Asteroid Target ma kāna misionari 12 makahiki

ʻO ka moku mokulele ʻo Lucy, i hoʻokuʻu ʻia e NASA i ʻOkakopa 2021, ke neʻe kokoke nei i kāna pahuhopu mua, kahi asteroid liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo Dinikinesh. Ma hope o ka hele ʻana ma luna o 33 miliona mau mile ma ka lewa, aia ʻo Lucy i kēia manawa he 4.7 miliona mau mile mai ka asteroid. Eia nō naʻe, pono ia e huakaʻi i 16 miliona mau mile a hiki i Dinikinesh ma Nowemapa 1.

Ua ʻike ka hui ma hope o ka mikiona i ka piʻi ʻana o ka ʻōlinolino o ka asteroid ke hoʻokokoke ʻo Lucy iā ia. Ua hoʻohana ka mokulele i kāna pahupaʻikiʻi hoʻonā kiʻekiʻe, ʻo L'LORRI, e kiʻi i nā kiʻi no ka hoʻokele optical. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ke kūlana o ka asteroid me ke kua o ka hōkū, hiki i ka hui ke hōʻoia i kahi lele lele pololei.

No ka hoʻoponopono ʻana i kona alahele, ua hana ʻo Lucy i kahi hana hoʻoponopono liʻiliʻi i ka lā 29 Kepakemapa, e hoʻololi ana i kona wikiwiki ma kahi o 0.1 mau mile i kēlā me kēia hola. E ʻae kēia i ka holo ʻana o ka mokulele i loko o 265 mau mile mai ka asteroid i ka wā o ka lele. Aia kekahi manawa hou e hoʻoponopono i ka trajectory i ʻOkakopa inā pono.

I loko o kahi pōkole kamaʻilio pōkole mai ʻOkakopa 6 a i waena o ʻOkakopa, ua hoʻomau ʻo Lucy i ka hopu ʻana i nā kiʻi o ka asteroid, e hoʻihoʻi ʻia i ka Honua ke hoʻokumu hou ʻia ke kamaʻilio.

He pōhaku liʻiliʻi ʻo Dinikinesh ma ke kāʻei asteroid nui, ʻo ke ana ʻana ma kahi o ka hapalua mile ka laulā. Ua hoʻohui ʻia i ka huakaʻi huakaʻi no ka hoʻāʻo ʻana i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana o ka mokulele no ke kiʻi pololei ʻana i ka wā e hālāwai ai me nā asteroids.

E hoʻomau ʻo Lucy i kāna huakaʻi e kipa aku i ʻehiku mau asteroids hou aʻe i ka hui Trojan, e hoʻomaka ana ma 2027. ʻO nā Trojans kahi hui o nā asteroids e alakaʻi a hahai iā Jupiter i kona hoʻopuni ʻana i ka Lā.

Ua kapa ʻia ka mikiona ma muli o ka mōʻalihaku Australopithecine, ʻo Lucy, i ʻike ʻia ma 1974. ʻO Dinikinesh, ʻo Lucy hoʻi, ʻo ia ka inoa ʻAitiopa no ka mōʻalihaku kupuna kāne. Ua ʻike ʻia ka asteroid i ka makahiki 1999 a ua koho ʻia ʻo ia i pahuhopu no ka misionari ma Ianuali.

Puna: NASA