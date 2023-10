E hoʻolauna ʻo NASA i ka Pūnaehana Kūkākūkā Laser i ka International Space Station

Ke mākaukau nei ʻo NASA e hoʻouna i kahi ʻōnaehana kamaʻilio laser i ka International Space Station (ISS) i kēia mahina aʻe. ʻO ka ʻōnaehana, i kapa ʻia ʻo ILLUMA-T, e hoʻokomo ʻia ma ka module waho o ka ISS. ʻO kāna kumu, ʻo ia ka hōʻike ʻana i nā kamaʻilio laser helu kiʻekiʻe mai ke kahua kikowaena a hiki i ka NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), a laila e hoʻihoʻi i ka ʻikepili i ka Honua.

ʻO LCRD, i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2021, ke hoʻouna nei i ka ʻikepili i ka Honua mai ka orbit geosynchronous ma ka wikiwiki o 1.2 Gbps. Ma ke ʻano he satellite relay, ʻae ʻo LCRD i nā mikiona ākea e hoʻouna i kā lākou ʻikepili ma luna o nā loulou laser i ka relay, a laila e hoʻouna iā ia i nā kahua honua ma ka Honua. ʻO ka hui pū ʻana o ILLUMA-T a me LCRD e hoʻokumu i ka ʻōnaehana kamaʻilio laser ʻelua ala mua o NASA.

ʻO ka maikaʻi o nā ʻōnaehana laser ma mua o nā ʻano kamaʻilio kuʻuna ʻo ia ka hāʻawi ʻana i nā helu ʻikepili kiʻekiʻe aʻe ʻoiai ʻoi aku ka māmā a koi ʻia ka mana liʻiliʻi. He mea maikaʻi loa kēia i ka hoʻolālā ʻana i nā mokulele mokulele.

Ke mālama ʻia nei ka uku ILLUMA-T e NASA's Goddard Space Flight Center, me ka hui pū me Johnson Space Center a me ka Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Hoʻomaka ka hoʻomaka ʻana o ka ʻōnaehana kamaʻilio laser no Nowemapa 5, ma luna o ka mokulele SpaceX Dragon mai NASA's Kennedy Space Center ma Florida.

Ma waho aʻe o ILLUMA-T, e lawe pū ka mokulele mokulele ʻo Dragon i nā hoʻokolohua ʻē aʻe, lako lako a me nā lako no ka hui Expedition 70. ʻO kekahi o ia hoʻokolohua ʻo ia ka Atmospheric Waves Experiment (AWE), e ana i nā hiʻohiʻona a me ka neʻe ʻana o nā hawewe ʻumekaumaha o ka lewa. Manaʻo ʻo AWE e hoʻomaikaʻi i ko mākou ʻike i ka lewa o ka Honua, ke aniau, ke aniau, a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e hoʻēmi i nā hopena o ka lewa.

Puna: NASA