Hōʻike ʻia ka Haʻawina Hou i nā Molecules Organic a me nā Paʻakai ma ka Moon Ganymede o Jupiter

Ua loaʻa i ka huakaʻi Juno ʻo NASA kahi ʻike makaʻala ma Ganymede, kekahi o nā mahina o Jupiter. Ua ʻike ʻia ka spectrometer ʻo Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) o ka mokulele i ka hiki ʻana mai o nā molekole organik a me nā paʻakai mineral ma ka ʻili o ka mahina. Hiki i kēia ʻike ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana o Ganymede a me ke ʻano o kona moana hohonu.

ʻO nā ʻike ma mua mai nā telescopes a me nā mokulele mokulele i hōʻike ʻia i ka noho ʻana o nā paʻakai a me nā mea ola ma Ganymede, akā ʻaʻole lawa ka hoʻonā kiko o kēlā mau ʻikepili e huki i nā hopena paʻa. Eia nō naʻe, ʻo ke kiʻekiʻe-spatial-resolution infrared spectra i loaʻa e JIRAM i ka wā lele kokoke i Iune 2021 ua hōʻoia hope loa i ka hiki ʻana o kēia mau pūhui.

Ua kiʻi ka sensor JIRAM i nā kiʻi infrared a me nā kikoʻī o ka ʻili o Ganymede, e hōʻike ana i kahi ʻike kikoʻī o ka haku ʻana o ka mahina. Ua hiki i ka ʻepekema ʻepekema ke ʻike i nā molekala like ʻole, me ka sodium bicarbonate, hydrated sodium chloride, ammonium chloride, a me aliphatic aldehydes, me ka hau wai.

Wahi a Federico Tosi, he mea noiʻi hui ʻo Juno, ʻo ka hele ʻana o nā paʻakai ammoniated e hōʻike ana ua hōʻiliʻili paha ʻo Ganymede i nā mea anuanu e hoʻohui i ka amonia i ka wā o kona hoʻokumu ʻana. Eia hou, hiki i nā paʻakai carbonate ke koena o nā hau hau waiwai carbon dioxide. Hoʻomaopopo kēia mau ʻike i ka mōʻaukala honua o ka mahina a me nā kaʻina hana i hoʻohālikelike ʻia i kona ʻili.

ʻO ka mea e mahalo ai, ua pale ʻia ka ʻāina equatorial o Ganymede mai ke kahua magnetic ikaika o Jupiter, e pale ana iā ia mai ka electron a me ka pahū ion kaumaha. He kuleana koʻikoʻi kēia pale i ka mālama ʻana i nā molekala a me nā paʻakai i loaʻa ma nā ʻāina ʻeleʻele a mālamalama.

Manaʻo ʻo Scott Bolton, ka mea noiʻi nui o Juno, ʻo ka nui o nā paʻakai a me nā mea ola ma nā latitu kikoʻī e hōʻike ana i ke koena o kahi wai kai hohonu i hiki i ka ʻili hau o ka mahina.

ʻO kēia haʻawina haʻahaʻa, i paʻi ʻia ma Nature Astronomy, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka misionari a Juno i ka wehe ʻana i nā mea huna o nā mahina ʻo Jupiter a hoʻonui i ko mākou ʻike i nā kaʻina hana o ka ʻōnaehana solar.

NPP:

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia e ka spectrometer JIRAM ma Juno ma ka ʻili o Ganymede?

A: Ua ʻike ʻia ka spectrometer JIRAM i ka loaʻa ʻana o nā molekole organik a me nā paʻakai mineral.

Nīnau: He aha nā mea i ʻike ʻia e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o Ganymede?

A: ʻO ka loaʻa ʻana o nā paʻakai ammoniated e hōʻike ana ua hōʻiliʻili paha ʻo Ganymede i nā mea anuanu e hiki ke hoʻohuihui i ka amonia i ka wā o kona hoʻokumu ʻana. ʻO nā paʻakai kalapona paha he koena o ka hau waiwai nui o ke kalapona.

Nīnau: Pehea i hiki ai kēia mau ʻike?

A: ʻO ka spectra infrared kiʻekiʻe-spatial-resolution i loaʻa e JIRAM i ka wā lele kokoke i Iune 2021 i hāʻawi i nā ʻike kikoʻī i ka haku mele ʻana o Ganymede.

Nīnau: Pehea ka pale ʻia ʻana o nā molekala a me nā paʻakai ma Ganymede?

A: Ua pale ʻia ka ʻāina equatorial o Ganymede mai ke kahua mākaʻikaʻi ikaika o Jupiter, kahi e kōkua ai i ka mālama ʻana i nā molekala a me nā paʻakai ma kekahi mau latitu.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia haʻawina no ko mākou ʻike ʻana i ka ʻōnaehana solar?

A: Hāʻawi kēia haʻawina i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala honua a me nā kaʻina hana o nā mahina ʻo Jupiter, e hoʻonui ana i ko mākou ʻike no ka ʻōnaehana solar holoʻokoʻa.