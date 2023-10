Ke ʻimi ʻana i ka Hohonu Enigmatic o ka Lewa o Jupiter

Ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea e waiho ana ma lalo o nā ao ʻāwili o Jupiter, ka honua nui loa o kā mākou ʻōnaehana solar? ʻO ka Misiona Juno o NASA ka manaʻo e wehe i nā mea huna i hūnā ʻia i loko o kēia pilikua kinoea. I loko o kāna lele lele ʻana, ua hopu ʻo Juno i kahi kiʻi weliweli e hōʻike ana i kahi kiʻi enigmatic o Jupiter, e hoʻomanaʻo ana i kahi hana Cubist.

ʻO ke kiʻi, i kiʻi ʻia ma ka lā 7 Kepakemapa i ka manawa o Juno i ka 54th o ka hālāwai kokoke ʻana me Jupiter, e hōʻike ana i kahi wahi ma ka ʻaoʻao ʻākau loa o ka honua i kapa ʻia ʻo Jet N7. Hōʻike kēia kiʻi hoʻohiwahiwa i ka hōʻike ʻana o nā ao a me nā ʻino ma ka ʻaoʻao o Jupiter, ka palena ma waena o kona mau ʻaoʻao i ke ao a me ka pō. ʻO ka mea kupaianaha maoli kēia kiʻi kiʻi ʻo ke kihi o ka lā, e hoʻolei ana i nā aka o ka lewa, e hōʻike ana i ka ʻāina paʻakikī a me nā hiʻohiʻona.

Ua hoʻohana ka ʻepekema kamaʻāina ʻo Vladimir Tarasov i ka ʻikepili maka mai ka mea hana JunoCam a Juno e hana i kēia kiʻi hoʻohiwahiwa. Aia ma kahi o 4,800 mau mile ma luna aʻe o nā ao o Jupiter, ma ka latitu ma kahi o 69 degere ʻākau, ua hāʻawi mai ʻo Juno iā mākou i kahi hiʻohiʻona nani o ka nani o Jupiter.

Ke ʻimi hohonu nei ka poʻe ʻepekema i kā lākou aʻo ʻana i kēia mau ʻano hoʻonanea, manaʻolana lākou e wehe i nā ʻike hohonu i nā kaʻina lewa e hoʻokele nei i kēia honua hanohano. Hāʻawi kēlā me kēia hui kokoke me Jupiter i kahi manawa kūʻokoʻa no ka poʻe noiʻi e hoʻonui i ko lākou ʻike i ka dynamics e pāʻani nei i loko o kona lewa ākea.

Nīnau: He aha ka pareidolia?

A: ʻO Pareidolia kahi hanana noʻonoʻo kahi e ʻike ai ka poʻe i nā hiʻohiʻona maʻamau, e like me nā maka a i ʻole nā ​​​​mea, i nā mea hoʻoulu ʻole a pili ʻole paha.

Nīnau: Pehea e kiʻi ai ʻo Juno i nā kiʻi o Jupiter?

A: Hoʻohana ʻo Juno i kāna mea hana JunoCam, i hoʻolālā ʻia e kiʻi i nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o ka lewa o Jupiter i kāna mau lele lele.

Nīnau: He aha ka mea hoʻopau o Jupiter?

A: ʻO ka terminator ma Jupiter ka palena ma waena o ka ʻaoʻao i hoʻomālamalama ʻia a me ka ʻaoʻao pōʻeleʻele o ka honua.

Nīnau: ʻO wai ʻo Vladimir Tarasov?

A: He kanaka ʻepekema ʻo Vladimir Tarasov i hoʻohana i ka ʻikepili maka a Juno e hoʻololi iā ia i ke kiʻi hoʻohihi i hopu ʻia i ka wā lele.

