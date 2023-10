Lawe ʻo Juno Spacecraft o NASA i ke kiʻi hoʻohiwahiwa o Jupiter's Moon, Io

Ua kiʻi hou ka mokulele Juno o NASA i kahi kiʻi kupaianaha o ka mahina ʻehā o Jupiter, ʻo Io, i ka wā lele. Ua hōʻike ʻia ke kiʻi i nā hiʻohiʻona o nā hana lua pele nui a me nā ʻili pele-like ma ka mahina. Hoʻohui kēia ʻike hou i ka waiwai o ka ʻike a Juno i hāʻawi mua ai e pili ana iā Jupiter a me kāna mau mahina.

Ua ʻoi aku ka nui o nā mana o Juno ma mua o nā mea i manaʻo ʻia, e alakaʻi ana iā NASA e hoʻonui i kāna misionari e ʻimi hou i ka ʻōnaehana Jovian. Ma ke kiʻi ʻana i nā kiʻi e like me kēia o Io, e hiki i nā kānaka ʻepekema ke unuhi i nā ʻike waiwai hou aʻe e pili ana i kēia mahina hoihoi.

Ua ʻike ʻia ʻo Io no kāna hana lua pele ikaika a manaʻo ʻia ʻo ia kekahi o nā kino pele ʻoi loa o kā mākou ʻōnaehana solar. Hoʻopiha ʻia kona ʻili i nā lua pele he nui a me nā loko o ka pele silicate, hiki ke ʻike ʻia ka hū ʻana a me ka luaʻi ʻana i ke kinoea sulfur. ʻIke ʻia kēia mau hana lua pele mai ka Honua mai me ke kōkua o kahi telescope.

No ka hopu ʻana i kēia kiʻi kokoke loa o Io, ua hoʻohana ʻo Juno i kāna mea hana JunoCam i ka wā lele. Ua hana kēia mea kani i wikiō hoʻopau manawa, e ʻae ana i ka mokulele e hopu i ka mahina mai nā kihi like ʻole. Na ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e hoʻonui i nā noiʻi e pili ana i nā kaʻina hana lua pele o Io a kōkua i ko mākou ʻike ʻana i ka mahina.

ʻO ka misionari a Juno, i hoʻokuʻu ʻia ma ʻAukake 5, 2011, ua hāʻawi mua i ʻekolu mau terabits o ka ʻike ʻepekema e pili ana iā Jupiter. Ua hōʻea i ka honua pilikua ma Iulai 4, 2016, a e hoʻomau i kāna aʻo ʻana a hiki i 2025 a i ʻole ka lōʻihi o ka hana ʻana.

E kālele ana ka huakaʻi lōʻihi o ka mokulele i ka ʻimi ʻana i nā mahina pohihihi o Jupiter, me ʻEulopa a me Io. Me kēlā me kēia ʻike hou, hoʻokokoke ʻo Juno iā mākou e wehe i nā mea huna o kēia pilikua kinoea hoihoi a me kāna mau mahina like ʻole.

