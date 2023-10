Ua ʻike ʻo James Webb Telescope o NASA i ke kahawai mokulele holo kiʻekiʻe ma Jupiter

Ua puka mai kahi hōʻike hoʻoheheʻe honua mai ka James Webb Space Telescope o NASA, e wehe ana i kahi hiʻohiʻona hoihoi o ka lewa o Jupiter. Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi kahawai jet kiʻekiʻe loa ma ka stratosphere haʻahaʻa o Jupiter, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻoikaika paʻakikī o nā kūlana lewa o ka honua.

Ua hoʻolaha ʻia kēia ʻike kupaianaha e NASA i ka lā 19 ʻOkakopa, e hōʻike ana i kahi kahawai jet swift me ka wikiwiki o 515 km i kēlā me kēia hola. Aia ma kahi o 40 km ma luna o ka equator ʻo Jupiter, ʻo kēia ʻano mea hou i ʻike ʻia he 4,800 kilomita ka laula, aia ma luna o nā papa ao mua.

Ua hōʻike ka mea noiʻi alakaʻi ʻo Ricardo Hueso mai ke Kulanui o ka ʻāina Basque, Sepania i ka pīhoihoi o kāna hui i kēia ʻike i manaʻo ʻole ʻia. ʻO nā hiʻohiʻona ʻike ʻole i ʻike ʻia i ka lewa o Jupiter i kēia manawa ua maopopo a hiki ke ʻike ʻia, mahalo i nā mana kupaianaha o NASA's James Webb Telescope. No laila, hiki i nā kānaka ʻepekema ke nānā i ka neʻe ʻana o kēia mau hiʻohiʻona me ka wikiwiki o Jupiter.

ʻO ke kahawai jet kiʻekiʻe, ʻike ʻia ma ka stratosphere haʻahaʻa o Jupiter, e hōʻike ana i nā wikiwiki e hoʻohālikelike ʻia me ka ʻelua o ka makani paʻa o ka makani ʻino o ka Māhele 5 ma ka Honua. Hāʻawi kēia hōʻike i kahi hiʻohiʻona e pili ana i ka dynamics lewa o ka honua.

Ua hoʻohālikelike ka hui noiʻi i nā ʻike makani mai nā papa luna o Webb me nā ʻāpana haʻahaʻa o ka Hubble Space Telescope, e hiki ai iā lākou ke kālailai i nā ʻoki makani a me nā ʻano like ʻole o ka wikiwiki ma nā kiʻekiʻe like ʻole. Manaʻo ʻia nā ʻike e hiki mai ana e wehewehe inā e loli ana ka wikiwiki o ke kahawai a me ke kiʻekiʻe o ka manawa.

Ua loaʻa ka ʻike ma ka nānā ʻana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ma Iulai 2022 me ka hoʻohana ʻana i ka NIRCam a Webb. Ua hoʻonohonoho ʻo Imke de Pater mai ke Kulanui o Kaleponi, Berkeley, a me Thierry Fouchet mai ka Observatory of Paris i kahi papahana ʻEpekema Early Release Science, e hopu ana i nā kiʻi o Jupiter i kēlā me kēia 10 hola. Ua puka mai kēia ʻano ʻokoʻa ma muli o ka hui ʻana o nā kānana like ʻole ʻehā, ʻoluʻolu kēlā me kēia i nā hoʻololi i nā kiʻekiʻe like ʻole o ka lewa o Jupiter.

ʻO nā mikiona mua e like me NASA's Juno a me Cassini, a me ka Hubble Space Telescope, ua hoʻopaʻa pū i nā ʻano hoʻololi mau o Jupiter.

