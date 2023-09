Manaʻo ʻia nā mea hōʻike hou iā Jupiter's Moon Europa i nā mea e pono ai ke ola

Ua lōʻihi ka hoihoi ʻana o nā kānaka ʻepekema i ka mahina ʻo Jupiter ʻo ʻEulopa, i ʻike ʻia he moana nui a paʻakai ma lalo o kona pūpū hau. Ua manaʻo ʻia kēia moana lalo he wahi kūpono kahi e ulu ai ke ola. Eia nō naʻe, ʻo ka opacity o ka pūpū o ʻEulopa he mea paʻakikī i nā ʻepekema ke aʻo pololei i ka kemika o ka moana.

Ua hoʻohana nā haʻawina hou i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻEpekema i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo near-infrared spectroscopy e nānā i ka neʻe ʻana o ka carbon dioxide ma ka ʻili o Europa a ʻike i kona kumu. Hōʻike nā hopena i ke kalapona ma Europa mai loko mai o kona moana, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai no nā misionari NASA e hiki mai ana a hoʻonui i ko mākou ʻike i ka noho ʻana o ka mahina.

Kūkulu ʻia ka noiʻi ma luna o nā ʻike mua i hana ʻia e ka Hubble Space Telescope, ka mea i hōʻike i kahi kiʻekiʻe o ka sodium chloride ma kahi wahi i kapa ʻia ʻo Tara Regio, i kapa ʻia ʻo "chaos terrain" ma muli o kāna hana geological i hala. ʻO nā haʻawina hou e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope's Near Infrared Camera i kēia manawa ua ʻike i kahi noho kūloko o carbon dioxide ma Tara Regio pū kekahi. Manaʻo nā kānaka ʻepekema e kākoʻo hou ana kēia ʻike i ke kuhiakau e puka mai ana ke kalapona ʻokikene ma lalo o ka pūpū hau o ʻEulopa, a e puka mai ana mai loko mai o kona moana.

He mea koʻikoʻi ke kalapona no ke ola e like me kā mākou i ʻike ai, e lawelawe ana ma ke ʻano he iwi kuamoʻo o nā molekala nui. ʻOiai ua ʻike ʻia ke kalapona ma waho o ka Honua ma mua, e like me Mars a me Venus, ʻo kona ʻike ʻana ma ʻEulopa e hoʻoikaika i ka manaʻo e mālama ka mahina i nā mea e pono ai ke ola e ala mai.

Ma muli o kēia mau ʻike, ua hoʻolālā ʻo NASA i ʻelua mau misionari e makaʻala iā Europa i ka wā e hiki mai ana. ʻO ka Europa Clipper spacecraft, i hoʻomaka e hoʻomaka i ʻOkakopa 2024, e hana i nā lele lele me ka pahuhopu mua o ka hoʻoholo ʻana inā hiki i ke kai lalo ke kākoʻo i ke ola. Eia kekahi, ʻo ka misionari JUICE i hoʻokuʻu ʻia e ka European Space Agency e hōʻea iā Jupiter ma 2031 a e noiʻi pū i Europa me nā mahina ʻē aʻe i ka ʻōnaehana Jovian.

