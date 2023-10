Ua ho'āʻo maikaʻi ʻo NASA i ka 3D Paʻi Aluminum Rocket Engine Nozzle no nā mokulele hohonu

Ua hui pū nā ʻenekinia NASA ma Marshall Space Flight Center me Elementum 3D e hoʻomohala a hoʻāʻo i kahi nozzle engine rocket paʻi 3D i hana ʻia me ka alumini. ʻO ka nozzle, i hana ʻia me kahi ʻano alumini hou i kapa ʻia ʻo A6061-RAM2, ʻoi aku ka māmā ma mua o nā nozzles kuʻuna a hiki ke lawe i nā ukana ʻoi aʻe, e kūpono ana no nā mokulele hohonu. ʻO ka alumini ka metala haʻahaʻa haʻahaʻa, e ʻae ana i nā mea ikaika kiʻekiʻe, māmā. Eia nō naʻe, ʻo kona ʻae haʻahaʻa i ka wela loa a me ke ʻano o ka haki ʻana i ka wā wili, ua kūpono ʻole ia no ka hana hoʻohui ʻana i nā ʻāpana ʻenekini rocket.

Ma lalo o ka papahana Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE), ua kālele ʻo NASA i ka hoʻoikaika ʻana i nā nozzles rocket alumini māmā me nā wahi liʻiliʻi i loko e mālama ai iā lākou. Kūkulu ʻia ka nozzle RAMFIRE ma ke ʻano he ʻāpana hoʻokahi, e koi ana i nā liʻiliʻi liʻiliʻi a hōʻemi nui i ka manawa hana i hoʻohālikelike ʻia i nā ʻano hana maʻamau e koi ai i nā tausani o nā ʻāpana i hui pū ʻia.

Hoʻokumu ʻia ka nozzle me ka ʻenehana laser powder directed energy deposition (LP-DED). Ua hui pū ʻo NASA a me Elementum 3D me RPM Innovations (RPMI) e kūkulu i nā nozzles me kā lākou kaʻina LP-DED. Ua hoʻopau maikaʻi ka RAMFIRE nozzle i nā hoʻāʻo ahi wela me ka hoʻohana ʻana i nā hoʻonohonoho wahie like ʻole, e hōʻike ana i kona hiki ke hana ma ke koi ʻana i nā kaiapuni hohonu.

Hiki ke hana koʻikoʻi ka hana ʻana o ka alumini alumini hou a me ke kaʻina hana hoʻohui i hoʻomohala ʻia ma lalo o ka papahana RAMFIRE i ka pahuhopu o ka mahina o NASA a hiki i Mars ma o ka ʻae ʻana i ka hana ʻana i nā mea rocket māmā hiki ke kū i nā ukana kiʻekiʻe. Ke hana nei ʻo NASA e kaʻana like i ka ʻikepili a me ke kaʻina hana me nā mea pili i ka ʻoihana a me ke kula, e ʻae ana i nā noi kūpono i ka ʻoihana aerospace.

(Kumu: NASA)