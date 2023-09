Hoʻokumu ka Helicopter Ingenuity o NASA i kahi moʻolelo kiʻekiʻe hou ma Mars

Ke hoʻomau nei ka helikopter Ingenuity o NASA i ka pale ʻana i nā mea i manaʻo ʻia a pana i nā palena o ka lele ʻana ma waho o ka Honua. I kona lele ʻana i ka 59th ma Mars, ua hōʻea ka rotorcraft 4-paona (1.8 kilokani) i kona kiʻekiʻe loa - 66 kapuaʻi (20 mika). He 142.59 kekona ka lōʻihi o ka lele ʻana a he hover maʻemaʻe, me ka neʻe ʻole o ka pae.

ʻO Ingenuity, ka mea i pae ma Mars me ka NASA's Perseverance rover i Pepeluali 2021, lawelawe ma ke ʻano he mākaʻikaʻi no ka hui rover. ʻO kāna huakaʻi mua ʻo ia ka hōʻike ʻana i hiki ke hoʻokō ʻia ka ʻimi ʻana i ka lewa ma Mars ʻoiai ʻo ka lewa lahilahi o ka honua. Ma hope o ka hoʻokō pono ʻana i kēia hōʻoia-o-manaʻo, ua hoʻomau ʻo Ingenuity i ka lele, e kōkua ana iā Perseverance i ka ʻimi ʻana i nā ala kūpono no ka ʻimi ʻana a me ka ʻike ʻana i nā pahuhopu ʻepekema hoihoi.

Mai kona lele mua ʻana, ua hoʻopau ʻo Ingenuity i ka huina o 59 mau mokulele, e uhi ana i kahi mamao o 43,652 kapuaʻi (13,304 mau mika) a me ka hoʻolilo ʻana i 106.5 mau minuke i ka lewa. Ma mua o ka lele 59, he 59 kapuaʻi (18 mika) ka moʻolelo kiʻekiʻe o ka helikopter. He 2,310 kapuaʻi (704 mau mika), i hoʻopaʻa ʻia ma ʻApelila 2022, a he 169.5 kekona kona lōʻihi, i ʻAukake 2021.

Ua hōʻoia ka Helicopter Ingenuity i mea waiwai nui i ka ʻimi ʻana o Mars, e hāʻawi ana i ka ʻikepili waiwai a me ka hoʻopaʻa ʻana i ke ala no nā kaʻa lewa e hiki mai ana e kōkua i ka noiʻi ʻepekema a me nā mikiona kanaka hiki i ka Red Planet.

Nā wehewehena:

Ingenuity: ʻO kahi rotorcraft māmā i hoʻolālā ʻia a hoʻohana ʻia e NASA no ka ʻimi ʻana i ka lewa ma Mars.

Hoʻomau: ʻO ka rover NASA i pae ma Mars i Pepeluali 2021, hana ʻia me ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola kahiko a me ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana no ka hoʻi ʻana i ka Honua.

Hōʻoiaʻiʻo-o ka manaʻo: He hōʻikeʻike a i ʻole hoʻokolohua i hoʻolālā ʻia e hōʻoia i ka hiki a i ʻole ka holomua o kahi manaʻo a manaʻo paha.

