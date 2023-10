Noʻonoʻo ʻo NASA i nā ʻoki ʻana i nā Hubble a me Chandra Telescopes e hālāwai ai i ka pōkole kālā

Ke noʻonoʻo nei ʻo NASA i ka hoʻemi ʻana i ka Hubble Space Telescope a me Chandra X-Ray Observatory, ʻelua mau telescope koʻikoʻi i kōkua nui i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa i nā makahiki. Ua haʻi ʻo Mark Clampin, ka luna o ka mahele astrophysics o NASA, i ka wā o kahi hōʻike hou e pono ai nā ʻoki e hoʻokaʻawale i ke kālā no nā papahana hou ma NASA.

ʻO ka waihona kālā i manaʻo ʻia no ka makahiki kālā e hiki mai ana i ka noi a ka māhele astrophysics he $1.56 biliona. ʻAʻole hāʻawi ʻo Clampin i nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i ka nui o nā ʻoki a i ʻole ko lākou hopena i nā papahana e hoʻomau nei. Eia naʻe, ua ʻōlelo ʻo ia e pili ana ka hōʻemi ʻana i ka waihona kālā i nā misionari i nā hana lōʻihi, ʻo ia hoʻi ʻo Chandra a me Hubble.

ʻOiai ke ʻoki ʻia, ke hana nei nā telescope ʻelua i kēia manawa. Eia kekahi, aia nā manaʻo e hoʻokiʻekiʻe i ka orbit o Hubble e hoʻolōʻihi i kona ola. ʻO kekahi mau consortiums, me kahi e pili ana iā SpaceX, ua hāʻawi i nā manaʻo e hoʻonui i ka observatory ma ka orbit haʻahaʻa honua. Ua emi mālie ka ʻōpuni o Hubble ma muli o ka huki ʻana o ka lewa, akā ke hoʻomaka nei nā hana e pale aku i kēia hopena.

Ua hōʻike ʻo NASA i ke koʻikoʻi o Hubble ma ke ʻano he hoa koʻikoʻi no ka James Webb Space Telescope, i hoʻokuʻu ʻia ma 2021. ʻOiai ʻo Webb i hoʻolalelale i nā ʻike infrared hohonu, hāʻawi ʻo Hubble i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe o ka infrared a me ka nānā ʻana. Ua hoʻopilikia nui ka hoʻomohala ʻana o Webb i ka waihona kālā astrophysics i nā makahiki i hala ma muli o kona kūlana kiʻekiʻe a me ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai.

ʻO ka hoʻohālikelike, ʻo Chandra, i hoʻokuʻu ʻia ma 1999, ʻaʻole i loaʻa i nā kipa lawelawe e like me Hubble. Ua hoʻomaopopo ʻo Clampin he pilikia ka hana ʻana o Chandra, ʻoiai me ka insulation e pili ana i kona hiki ke mālama i nā mahana kūpono no ka nānā ʻana i ka X-ray.

E hoʻihoʻi ʻia nā hoʻopakele i manaʻo ʻia mai nā ʻoki hiki iā Hubble a me Chandra i nā mikiona e hiki mai ana e like me ka Nancy Grace Roman Space Telescope, i hoʻonohonoho ʻia no ka hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2027. E kālele ana ʻo Roma i ke aʻo ʻana i nā hanana ikaika ma ke ao holoʻokoʻa, me ka hoʻohana ʻana i kāna mau mea noiʻi nui. hopu i nā hanana lani wikiwiki.

E loaʻa paha kēia mau hōʻemi i nā loiloi hou aʻe i nā makahiki e hiki mai ana, a manaʻo ʻia nā loiloi ma kahi o Mei 2024 e hoʻoholo ai i ka hoʻonui ʻana i nā misionari o Hubble a me Chandra. ʻAʻole maopopo ka hoʻokaʻawale kālā hope loa mai NASA a me ka European Space Agency (ESA) no Hubble ma muli o ka ʻoki ʻana o NASA.

Sources:

– SpaceNews