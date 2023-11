ʻO Asteroid Apophis: He hālāwai kokoke me nā ʻike

Ma kahi hanana cosmic hauʻoli, ke kali nui nei ka poʻe astronomers i kahi hui e hiki mai ana me Apophis asteroid, kahi pōhaku ākea e like me ka nui o ka Empire State Building. Ua mākaukau kēia kino lani e hele i loko o 20,000 mile wale nō o ka Honua, e hōʻailona ana i kahi kokoke kokoke ʻole o ia mea nui. ʻOiai ua ʻike mua ʻia ʻo Apophis he mea hoʻoweliweli, ua hōʻoia ka nānā ʻana i hoʻomaʻemaʻe ʻia ʻaʻohe pilikia koke o ka hui ʻana no ka liʻiliʻi o ke kenekulia e hiki mai ana.

Ke manaʻo nei ka hui ʻepekema o ke Kulanui o Arizona, e alakaʻi ana i ka misionari, e aʻo kikoʻī iā Apophis a hōʻiliʻili i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana i ka honua. ʻAʻole kōkua kā lākou noiʻi i ko mākou ʻike i ka ʻōnaehana solar mua akā kōkua pū kekahi i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā pale e kūʻē i nā hopena asteroid ma ka Honua.

ʻO ka mokulele mokulele i hāʻawi ʻia i kēia mikiona koʻikoʻi ʻo ia ka OSIRIS-APEX kaulana, i ʻike mua ʻia ʻo OSIRIS-REx. Hoʻokuʻu ʻia e NASA ma 2016, ua hana hou ʻia e kiʻi i nā kiʻi a me nā ʻikepili kiʻekiʻe i ka wā o ka lele lele ʻana o Apophis. Me kona kūleʻa mua i ka ʻohi ʻana i kahi laʻana lepo mai kahi asteroid ʻē aʻe, ua mākaukau maikaʻi ʻo OSIRIS-APEX e wehe i nā mea huna i hūnā ʻia i loko o ka hale oblong a me ke ʻano pīnī o Apophis.

Ma ʻApelila 13, 2029, e hoʻokokoke loa ʻo Apophis i ka Honua, e ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe no kekahi mau hola. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ka ʻike maka, ʻaʻole ia he manawa o ka hoʻonaʻauao ʻoiai ʻo Apophis e ʻike ʻia ma ke ʻano he ʻālohilohi o ka mālamalama o ka lā i ka lani o ka pō ma luna o ʻApelika a me ʻEulopa.

ʻAʻole ʻo ka manaʻo nui o Apophis wale nō i ka laha wale akā i kona hopena i ko mākou ʻike i ka ʻōnaehana solar a me ka pale o ko mākou honua. Hāʻawi ka hālāwai kokoke me Apophis i kahi manawa e loaʻa ai ka ʻike i ka haku mele, ka nui, a me ka ʻano orbital o nā asteroids kokoke i ka Honua. He mea koʻikoʻi kēia ʻike no ka pale ʻana i ko mākou honua mai nā hopena e hiki mai ana a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā asteroid-deflection.

NPP:

Nīnau: He aha ka nui o ka asteroid Apophis?

A: Aia ka Asteroid Apophis ma kahi o 1,110 kapuaʻi (340 mau mika) ma ka ʻaoʻao, e like me ka nui o ka Empire State Building.

Nīnau: Pehea e kokoke mai ai ʻo Apophis i ka Honua?

A: E hele ana ʻo Apophis i loko o 20,000 mau mile wale nō o ka Honua, e hōʻailona ana i ka hoʻokokoke kokoke loa o kahi mea o kona nui i ka mōʻaukala hou.

Nīnau: He aha ke kumu o ka misionari OSIRIS-APEX?

A: Manaʻo ka misionari OSIRIS-APEX e nānā a nānā i ka hālāwai kokoke me Apophis, e hōʻiliʻili i nā ʻikepili waiwai a me nā kiʻi e hoʻonui ai i ko mākou ʻike no nā asteroids kokoke i ka Honua a kōkua i nā hoʻolālā pale honua.

Sources:

– NASA: https://www.nasa.gov

- Ke Kulanui o Arizona: https://www.arizona.edu