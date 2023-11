Ke ʻimi nei i nā mea hiki: ʻO ka hoʻāʻo holo ʻana o NASA o ka LOFTID Spacecraft

Ua wehe ʻia kahi hoʻāʻo lele lele ʻana e NASA i nā mea hou no ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ua hōʻike ka Low-Earth Orbit Flight Test of a Inflatable Decelerator (LOFTID) i ka hiki ke hana i ka pale wela wela i kapa ʻia ʻo Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell. Hiki i kēia ʻenehana hou ke hoʻokaʻawale i ke ala no ka hoʻokele pono ʻana i nā lewa o nā kino lani like ʻole, me Mars, Venus, a me ka mahina ʻo Saturn, ʻo Titan.

Ua hoʻomaka ʻia ka holomua o LOFTID ma Nowemapa 10, 2022, me ka hoʻohana ʻana i kahi huila United Launch Alliance (ULA) Atlas V. Ma ke komo hou ʻana i ka lewa o ka Honua, ua piʻi ka mokulele i ka māmā ma luna o 18,000 mph a ua ʻike i nā mahana kokoke i 2,700°F ma mua o ka wili mālie ʻana i ka Moana Pākīpika.

Ua hōʻike ʻo Trudy Kortes, ka luna o ka papahana Technology Demonstration Missions (TDM) ma NASA Headquarters, i ke koʻikoʻi o kēia hoʻokō: "ʻO nā aeroshells nui-nui e ʻae iā mākou e hoʻopuka i nā lako kākoʻo koʻikoʻi a hiki i ka poʻe holo i ka ʻili o ka honua me nā lewa. He mea koʻikoʻi kēia mana no ka makemake o ka lāhui e hoʻonui i ka ʻimi kanaka a me ka robotic ma waena o kā mākou ʻōnaehana solar.

Ua hoʻolilo ʻo NASA i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana HIAD no nā makahiki he ʻumi, e hana ana i ʻelua mau hoʻokolohua lele suborbital liʻiliʻi ma mua o ka misionari LOFTID. Ke ʻimi nei ka ʻoihana i nā noi e hiki mai ana o HIAD, me ka hui pū ʻana me nā ʻoihana kalepa e hoʻomohala i nā ʻenehana hou no nā satelite liʻiliʻi, aerocapture, a me nā uku cislunar.

Ua hōʻike ʻo LOFTID Project Manager, ʻo Joe Del Corso, i kona hauʻoli i ka hopena o ka misionari, me ka ʻōlelo ʻana, "He hanana kumu nui kēia no mākou, a ʻo ka pane pōkole: Ua lanakila loa. Ua hoʻopau ʻia kā mākou loiloi LOFTID me ka ʻōlelo hoʻohiki i ka mea e hana ai kēia ʻenehana i mea e hoʻoikaika ai i ka ʻimi ʻana o ka hohonu hohonu.

Ma muli o ka holomua LOFTID hōʻike, ua hoʻolaha ʻo NASA i kāna hui pū ʻana me ULA, ma lalo o ka papahana Tipping Point, e hoʻomohala i kahi aeroshell HIAD 12-mika nui aʻe. E hoʻohana ʻia kēia aeroshell hou e hoʻihoʻi i nā ʻenekini Vulcan o ULA mai ka orbit honua haʻahaʻa no ka hoʻohana hou ʻana.

Ua hōʻike ka mikiona LOFTID i ke kūpaʻa a me ka hiki o ka ʻenehana HIAD i ka hiki ke palekana a me ka maikaʻi o ka ʻimi ākea. Me kēia hoʻokō, ʻo NASA kahi ʻanuʻu kokoke i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa a hoʻonui i ko mākou hele ʻana ma waho o nā palena o ka Honua.

He aha ka LOFTID?

ʻO LOFTID ke kū nei no ka Low-Earth Orbit Flight Test of a Inflatable Decelerator. He mokulele ia i hoʻomohala ʻia e NASA e hoʻāʻo ai i ka hiki ʻana o kahi pale wela inflatable, i kapa ʻia ʻo Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell.

No ke aha he mea nui ka ʻenehana HIAD?

He mea koʻikoʻi ka ʻenehana HIAD no ka iho pono ʻana i nā mokulele mokulele nui ma o nā lewa o nā kino lani e like me Mars, Venus, a me Saturn's moon, Titan. Hāʻawi ia i ka hāʻawi ʻana i nā lako kākoʻo koʻikoʻi a hiki i ka poʻe holo i ka ʻili o nā papa honua me nā lewa.

He aha nā noi e hiki mai ana o ka ʻenehana HIAD?

Ke noiʻi nei ʻo NASA i nā noi e hiki mai ana o ka ʻenehana HIAD, me ka hui pū ʻana me nā ʻoihana kalepa e hoʻomohala i nā ʻenehana hou no nā satelite liʻiliʻi, aerocapture, a me nā uku cislunar.

He aha ka hopena o ka misionari LOFTID?

Ua kūleʻa loa ka misionari LOFTID, e hōʻike ana i ka ʻōlelo hoʻohiki o ka ʻenehana HIAD i ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻimi ākea hohonu. ʻO ka mokulele, ma hope o ke komo hou ʻana i ka lewa o ka Honua, ua ʻike i nā kūlana koʻikoʻi akā ʻaʻole i pōʻino, e hōʻike ana i ke kūpaʻa o ka HIAD aeroshell.