Loaʻa i ka Osiris-Rex Spacecraft o NASA i nā Laʻana Asteroid

Ua kiʻi maikaʻi ka mokulele Osiris-Rex o NASA i nā laʻana mai ka asteroid waiwai nui i kapa ʻia ʻo Bennu, e hōʻailona ana i ka huakaʻi hoʻihoʻi hoʻohālike mua a NASA. Ua hoʻokuʻu ka mokulele i ka pahu hoʻohālike ma kahi o 100,000 mau kilomita mai ka Honua a ua paʻa i ka wao nahele ʻo Utah. Ua hōʻoia ka hui hoʻōla ua paʻa ka capsule a ʻaʻole i haki ʻia a ua manaʻo ʻia aia ma kahi liʻiliʻi he kīʻaha ʻōpala mai Bennu.

He mea koʻikoʻi kēia mikiona no ka mea ʻo ia ka nui o nā mea hoʻohālike asteroid i hōʻiliʻili ʻia ma waho o ka mahina. ʻO nā poloka hale i mālama ʻia mai ka wanaʻao o kā mākou ʻōnaehana solar, 4.5 biliona makahiki i hala aku nei, e hāʻawi i nā ʻepekema i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o ka Honua a me ke ola. E lawe ʻia nā laʻana i kahi lab hou ma Johnson Space Center o NASA ma Houston, kahi e aʻo ʻia ai lākou.

ʻO ka mokulele Osiris-Rex, ka mea i hoʻomaka i kēia mikiona $ 1 biliona ma 2016, ua hōʻea ʻo Bennu i 2018 a ua hopu maikaʻi ʻo ia i nā ʻōpala mai ka pōhaku liʻiliʻi ma 2020 me ka hoʻohana ʻana i kahi pahu lāʻau lōʻihi. Ua hele ka mokulele i kahi mamao o 6.2 biliona kilomika ma mua o ka hoʻi ʻana i ka Honua. ʻO ka wehe ʻana o ka capsule i ka lā aʻe a i ʻole ʻelua e hōʻike i ka nui o nā mea i hōʻiliʻili ʻia.

ʻO kēia huakaʻi kūleʻa ʻo ia ke kolu o ka hoʻihoʻi ʻana o NASA mai kahi mikiona robotic hohonu, ma hope o ka mokuahi Genesis ma 2004 a me ka mokulele Stardust ma 2006. ʻO nā mea hoʻohālike i kiʻi ʻia mai Bennu e kōkua nui i ko mākou ʻike ʻana i nā asteroids a me kā lākou hopena i ka Honua. Me ka noiʻi hou aʻe, e kōkua ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai nā laʻana i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e pale aku i nā asteroids i hiki ke hoʻoweliweli i ko mākou honua i ka wā e hiki mai ana.

Nā Puna: Associated Press.