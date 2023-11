Loaʻa i ka Deep Space Optical Communications Milestone ma Laser Data Transmission

Ma kahi holomua nui, ʻo ka Deep Space Optical Communications (DSOC), i hoʻomohala ʻia e NASA, ua hoʻouna maikaʻi i ka ʻikepili ma kahi mamao o 10 miliona mau mile me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana laser. Hōʻike kēia hoʻokō i ka hōʻike mamao loa o nā kamaʻilio optical, ʻoi aku ma mua o ka mamao ma waena o ka mahina a me ka Honua ma 40 mau manawa.

ʻO ka hoʻokolohua DSOC, i hana ʻia ma Nowemapa 14, ua hoʻohana i kahi laser kokoke-infrared e hoʻopili a hoʻouna i ka ʻikepili i ka Hale Telescope ma Caltech's Palomar Observatory ma San Diego County, Kaleponi. Hoʻokomo ʻia kēia ʻōnaehana kamaʻilio laser ʻokiʻoki ma luna o ka mokulele Psyche i hoʻokuʻu hou ʻia a manaʻo e hoʻouna i ka ʻikepili hoʻāʻo kiʻekiʻe-bandwidth i ka Honua i kāna manawa hōʻikeʻike ʻenehana ʻelua makahiki.

Hoʻokele ʻia e NASA's Jet Propulsion Laboratory ma Kaleponi Hema, ʻo DSOC lāua ʻo Psyche ke hoʻomākaukau nei i ke ala no ka holomua i ka kamaʻilio ākea. ʻO ka mea hana DSOC, hiki ke hoʻouna a loaʻa i nā hōʻailona kokoke-infrared, laka ʻia i kahi kukuna laser uplink ikaika i hoʻouna ʻia mai ka Optical Communications Telescope Laboratory ma JPL's Table Mountain Facility kokoke i Wrightwood, Kaleponi.

ʻO kēia milestone koʻikoʻi, i kapa ʻia ʻo "mālamalama mua" e NASA, e hōʻailona ana i ka hoʻonohonoho kūleʻa ʻana o ka transceiver laser lele ma luna o Psyche me nā waiwai o ka honua. ʻO ka transceiver, ma ka ʻaoʻao o nā ʻōnaehana automated, hoʻoponopono i ke kuhikuhi ʻana o nā kukuna laser, e ʻae ai i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili kūpono ma waena o Palomar a me ka Papa Mountain Facility.

ʻO Trudy Kortes, ka luna hoʻomalu o Technology Demonstration ma NASA Headquarters, i koʻikoʻi i ke koʻikoʻi o ka hoʻokō ʻana i kēia milestone, me ka haʻi ʻana i ke ala no ka holomua o ka wā e hiki mai ana i nā kamaʻilio kiʻekiʻe-data-rate. Hiki i kēia mau holomua ke hoʻouna i ka ʻike ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ke kahe wikiō e kākoʻo i ka ʻimi kanaka ma Mars.

ʻO ka hoʻoili kūleʻa ʻana o ka ʻikepili hoʻāʻo ma o ka uplink a me downlink lasers, i kapa ʻia ʻo "pani i ka loulou," e hōʻike ana i kahi pahuhopu mua o ka hoʻokolohua. ʻOiai ʻo nā hui e hana ana ma DSOC a me Psyche e hoʻomaopopo i nā pilikia e hiki mai ana, ua hoʻomaka lākou i kēia huakaʻi hoʻomaka me ka paʻa a me ka hui pū ʻana.

NPP:

Nīnau: He aha ka DSOC?

A: Ke kū nei ʻo DSOC no Deep Space Optical Communications, kahi ʻōnaehana kamaʻilio kikowaena laser i hoʻomohala ʻia e NASA.

Nīnau: He aha ka hopena o DSOC?

A: Ua hoʻouna maikaʻi ʻo DSOC i ka ʻikepili ma o ka laser ma kahi mamao o 10 miliona mau mile, ʻoi aku ma mua o ka moʻolelo mua no nā kamaʻilio optical.

Nīnau: He aha ke kumu o DSOC?

A: Manaʻo ʻo DSOC e hōʻike i ka lawe ʻana i ka ʻikepili kiʻekiʻe-bandwidth mai nā mikiona lewa hohonu, e hiki ai i ka hiki ke kamaʻilio holomua no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana.

Nīnau: Ma hea kahi i hoʻokomo ʻia ai ʻo DSOC?

A: Hoʻokomo ʻia ʻo DSOC ma luna o ka mokulele Psyche, aia ma kahi misionari i ke kāʻei asteroid nui ma waena o Mars a me Jupiter.

Nīnau: He aha nā pahuhopu e hiki mai ana o DSOC?

A: ʻO nā pahuhopu o ka DSOC e hiki mai ana, ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i nā kamaʻilio ʻikepili kiʻekiʻe no ka hoʻouna ʻana i ka ʻike ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ke kahe wikiō e kākoʻo i nā misionari kanaka i Mars.