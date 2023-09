Ua hōʻea ʻo NASA Curiosity Rover i Gediz Vallis Ridge, e hōʻike ana i nā hōʻailona e pili ana i ka wai wai o Mars.

By

Ma kahi hana kupaianaha, ua hōʻea maikaʻi ʻo NASA's Curiosity Mars rover i Gediz Vallis Ridge, kahi wahi ma ka Red Planet i manaʻo ʻia aia nā koena o nā kahe o nā ʻōpala kahiko. Hāʻawi kēia hoʻokō i nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala wai o Mars.

Ma kahi o ʻekolu piliona makahiki i hala aku nei, i ka wā o kekahi o ka wai o Mars, ua kahe ka ʻōpala i ka lepo a me nā pōhaku i lalo o kahi mauna, e hana ana i kahi waiho ʻano peʻa. I ka hala ʻana o ka manawa, ua hoʻopau ka makani Martian i kēia waihona i loko o ke kualono a mākou e ʻike nei i kēia lā. He mau ʻōlelo koʻikoʻi kēia e pili ana i ka noho ʻana o ka wai ma Mars i ka wā ma mua.

ʻAʻole pilikia ka huakaʻi i Gediz Vallis Ridge. Ua alo ka rover i nā pōhaku "gator-back" a me nā ʻāina pali, akā ma hope o ʻekolu hoʻāʻo ʻana, ua hōʻea ʻo ia i ka puʻu i ka lā 14 ʻAukake.

Ke piʻi nei ʻo Curiosity i ka mauna Sharp mai ka makahiki 2014, e wehe ana i nā hōʻike o nā loko a me nā kahawai kahiko ma ke ala. Hōʻike kēlā me kēia papa o ka mauna i kahi manawa ʻokoʻa i ka mōʻaukala Martian. ʻO Gediz Vallis Ridge, ʻo ia kekahi o nā papa hope loa ma ka mauna, hāʻawi i kahi kiʻi o kekahi o nā wā ʻōpio Martian.

I loko o kāna huakaʻi he 11 lā ma ke kualapa, ua kiʻi a kālailai ʻo Curiosity i nā pōhaku ʻeleʻele i puka mai ma nā wahi ʻē aʻe o Mount Sharp. Ua lawe ʻia kēia mau pōhaku e like me ka nui o nā kaʻa e nā ʻōpala, e hāʻawi ana i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i nā mea o ke kuahiwi mauna.

Eia kekahi, ʻo ka noho ʻana o Curiosity ma ka puʻu i hiki ai i nā ʻepekema ke nānā i kahi hoʻokumu geologic i kapa ʻia he peʻahi kahe ʻōpala. ʻOiai e noho mau ana nā mechanics o kā lākou hoʻokumu ʻana i ke kumuhana o ke aʻo ʻana, manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hanana ma Mars e hoʻomālamalama i nā ʻano like like ma ka Honua.

Ua kiʻi ka rover i nā kiʻi 136 ma Gediz Vallis Ridge, i hōʻuluʻulu ʻia i kahi ʻike panoramic o ia wahi. Ke kālailai nei nā kānaka ʻepekema i ka ʻikepili a me nā kiʻi e aʻo hou aʻe e pili ana i ka wai wai o Mars.

ʻO ka huakaʻi hou a Curiosity, ʻo ia ka ʻimi ʻana i ke ala e hele ai i ke kahawai ma luna o ke kualono, kahi e hana ʻia ai nā noiʻi hou aku i nā mea pohihihi o ka wai ma Mount Sharp.

