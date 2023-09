Ua hōʻea ʻo NASA's Curiosity Rover i kahi kūlana paʻakikī ma Mars

Ua hōʻea maikaʻi ʻo NASA's Curiosity Mars rover i kahi huakaʻi koʻikoʻi ma ka Red Planet i kapa ʻia ʻo Gediz Vallis Ridge. Manaʻo ʻia ʻo ia ka mea e paʻa ai nā hōʻike o ka wai kahiko o Mars a me ka ʻike e pili ana i ka ʻāina hili kahiko. Ua hana ʻia kēia ʻano e nā kahe ʻōpala e lawe ana i ka lepo a me nā pōhaku ma lalo o ka ʻaoʻao o ke kuahiwi, a ma hope o ka laha ʻana i kahi kuamoʻo kiʻekiʻe ma muli o ka hū ʻana e ka makani. Ua ʻōlelo ʻo Geologist William Dietrich he mea kupanaha ka ʻike ʻana i kēia mau hanana a ʻo ke aʻo ʻana iā lākou e kōkua i nā ʻepekema e hoʻomaopopo maikaʻi i nā hanana like ma ka Honua.

Ua pilikia ka ʻimi i ka hiki ʻana i ka Puʻu ʻo Gediz Vallis. Ua paʻakikī ke komo ʻana i ka ʻāina ma hope o ka hoʻonui ʻana i kahi papa pōhaku i kapa ʻia ʻo Greenheugh Pediment, a ma hope o ka holo ʻana i loko o nā pōhaku maka pahi i kapa ʻia ʻo "gator-back". Ma mua o kēia makahiki, ua loaʻa pū kekahi pilikia ma ke awāwa ʻo Marker Band. ʻO ka hope, ma hope o ʻekolu mau makahiki, hiki i ka rover ke komo palekana i ka puʻu.

I loko o kona noho ʻana i nā lā he 11 ma ke kualapa, ua hopu ʻo Curiosity i nā kiʻi 136 o ia wahi me kāna Mastcam. Ua hōʻike ʻia kēia mau kiʻi i nā pōhaku ʻeleʻele i puka mai ma nā wahi ʻē aʻe o ka mauna a me nā ʻāpana liʻiliʻi i manaʻo ʻia no nā wahi kiʻekiʻe o ka mauna Sharp. Ua hāʻawi pū ka rover i nā ʻepekema i nā hiʻohiʻona kokoke loa i kahi ʻano geologic i kapa ʻia ʻo "debris flow fan," kahi e laha ai ka ʻōpala i kahi ʻano peʻa.

Ma hope o ka makaʻala maikaʻi ʻana i ka Puʻu ʻo Gediz Vallis, ke hele nei ʻo Curiosity i kahi ala ma luna o ke kualono e noiʻi i ka mōʻaukala wai o Mount Sharp. ʻO kēia mikiona kahi ʻāpana o ka NASA's Mars Science Laboratory mission, i hoʻomau ʻia mai ka makahiki 2012, a ua lawe ʻo Curiosity i nā wahi hoihoi like ʻole ma Mars.

