ʻO ka laʻana mua o US Asteroid e wehe ʻia ma ka Johnson Space Center o NASA

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo NASA's Johnson Space Center e hōʻike i ka hōʻailona asteroid mua o ʻAmelika Hui Pū ʻIa ma ʻOkakopa 11, ma ke ʻano he ʻāpana o ka misionari OSIRIS-REx. ʻO kēia laʻana, e hōʻiliʻili ʻia mai ka asteroid kokoke-Earth Bennu, e manaʻo ʻia e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar a me ke kumu o ke ola ma ka Honua.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka mokulele OSIRIS-REx i ka makahiki 2016 me ka pahuhopu o ke aʻo ʻana iā Bennu a me ka hōʻiliʻili ʻana i kahi laʻana o kāna mea ʻili. I ʻOkakopa 2020, ua hōʻiliʻili maikaʻi ka mokulele mokulele ma kahi o 250 grams o nā mea no ka hoʻihoʻi ʻana i ka Honua. E hoʻopau ʻia ka hana hope o ka misionari ma Sepatemaba 24, 2023, i ka wā e hoʻokuʻu ʻia ai kahi capsule e loaʻa ana nā mea hoʻohālike Bennu a pae i ka wao nahele ʻo Utah.

I ka wā o ka hanana wehe ʻana, e kaʻana like ka hui ʻepekema OSIRIS-REx o NASA i kahi loiloi mua o ka laʻana. Ke hōʻea pono ka laʻana i ka Honua a me nā ʻāina, e hōʻiliʻili nā loea NASA i nā pōhaku a me ka lepo mai ka asteroid i loko o ka capsule. A laila e nānā ʻia kēia mau laʻana ma ka hale hoʻonaʻauao pristine o NASA Johnson no ka nānā hou ʻana.

Ua hoʻokumu ʻia ka OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory e NASA e mālama i ka hāʻawi ʻana i nā laʻana i nā ʻepekema honua. ʻO ka noiʻi i hana ʻia ma kēia mau laʻana e manaʻo e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka hoʻokumu ʻana o ko mākou honua a me ka ʻōnaehana solar, a me ka noiʻi ʻana i ke kumu o nā pūhui organik i hiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana o ke ola ma ka Honua. Hoʻohui ʻia, mālama ʻia kahi hapa o ka laʻana no ka noiʻi e hiki mai ana ke hoʻomau nei ka hoʻomaikaʻi ʻana o nā ʻenehana i ka wā.

ʻO ka Johnson Space Center ka home o ka ʻohi nui loa o ka honua o nā mea hoʻokele, me nā laʻana mai nā asteroids, comets, Mars, the Moon, the Sun, a me ka lepo mai nā hōkū ʻē aʻe. Hoʻohana ʻia kēia hōʻiliʻili e ka poʻe ʻepekema e hana i ka noiʻi ʻana i nā mea honua a me ke kaiapuni ākea, e hoʻonui hou i ko mākou ʻike no ka ʻōnaehana solar a ma waho.

Sources:

– NASA

– Misiona OSIRIS-REx