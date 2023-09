ʻO ka Misiona OSIRIS-REx: Hoʻihoʻi ʻana i nā ʻĀpana Pōhaku Alien i ka Honua

By

Ua hoʻomaka ʻia kahi mokulele NASA, ka misionari OSIRIS-REx, e hoʻopau i kāna huakaʻi ʻehiku makahiki i kahi asteroid a hoʻi i ka Honua i kēia hopena pule. Ke manaʻo nei ka misionari e hoʻihoʻi mai i nā ʻano pōhaku i kālai ʻole ʻia mai kahi honua malihini, hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o ke ola. Manaʻo ʻia e pae ka mokulele i Utah, me nā hanana i hoʻolālā ʻia e hoʻopaʻa i ka capsule sample asteroid, lawe ʻia i ka Johnson Space Center ma Houston, a laila wehe iā ia no ka hoʻokolokolo hou.

Ua hoʻomaka ka misionari OSIRIS-REx i ka makahiki 2011, ma hope o nā makahiki o ka noʻonoʻo a me nā noi. ʻO ka mokulele, i kūkulu ʻia a hoʻokele ʻia e Lockheed Martin, ua koho ʻia e NASA e hana i ka misionari, e pili ana i ka hoʻihoʻi ʻana i nā mea asteroid i ka Honua no ka ʻike kikoʻī. ʻO Dante Lauretta ka mea noiʻi nui o ka mikiona, e noʻonoʻo ana i nā hanana o ka misionari no kahi kokoke i ʻelua mau makahiki.

Ua manaʻo ʻia ʻo Bennu, ka asteroid i manaʻo ʻia he relic koe mai ka mōʻaukala mua o ka Pūnaehana Lā. Manaʻo nā kānaka ʻepekema ʻo ka mea i hōʻiliʻili ʻia mai Bennu e hāʻawi i nā pane i nā nīnau kumu e pili ana i ke kumu o ke ola ma ka Honua. ʻO ka pahu hoʻihoʻi laʻana, i hoʻopili ʻia i kēia manawa i ka mokulele OSIRIS-REx, loaʻa ka laʻana nui loa o nā mea extraterrestrial i hoʻihoʻi ʻia mai kēlā ʻaoʻao o ka mahina.

ʻO ka pae ʻana o ka mokulele e hōʻailona i ka hoʻomaka ʻana o ka pae aʻe o ka misionari, ʻoiai e mākaukau nā ʻepekema e nānā i ka mea asteroid. E hōʻiliʻili nā mea noiʻi i nā laʻana o ka lepo a me ka wai mai ka wao nahele ʻo Utah e hōʻoia i ka ʻole o ka haumia o nā laʻana. ʻO ka pahuhopu nui ka loaʻa ʻana o ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ko mākou kumu a me ka hoʻokumu ʻana o ke ola.

