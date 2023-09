By

Ua loaʻa i ka Helicopter Mars o NASA, Ingenuity, kahi moʻolelo lele hou ma ka honua ʻulaʻula. I kona lele ʻana he 59, ua piʻi ʻo Ingenuity i kahi kiʻekiʻe o 20 mika, ʻoi aku ma mua o kāna moʻolelo mua e 6 mau mika.

Ua hoʻolaha ʻia ka hana hou loa o Ingenuity e NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL), ka mea nāna e mālama i ka misionari e pili pū ana me ka Perseverance rover. Ua kālele nui ʻia ka lele ʻana i ka hoʻokuke ʻana iā Ingenuity e hoʻokō i kahi moʻolelo kiʻekiʻe hou, ʻoiai ua pae hou ʻo ia ma kahi hoʻokahi mai kahi i lele ai.

Mai kona lele ʻana ma ʻApelila 2021, ua holomua ʻo Ingenuity. I kona lele mua ʻana, ua lele ʻo ia i 3 mau mika ma luna o ka ʻili Martian no 39.1 kekona, e hōʻike ana ua hiki iā ia ke hoʻokō i ka lele ikaika ʻoiai ʻo ka lewa lahilahi o Mars. Ua ʻike nā huakaʻi ma hope mai i ka noho ʻana o Ingenuity i ka lewa no ka lōʻihi o 169.5 kekona, uhi i ka mamao a hiki i 709 mika, a hiki i ka wikiwiki o ka 15 mph (6.5 mika i kekona).

Ua ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana a Ingenuity ma mua o nā mea i manaʻo ʻia, me ke kōkua ʻana o ka helikopter i ka Perseverance rover ma o ka hopu ʻana i nā kiʻi lewa no ka hoʻolālā ʻana i ke ala ma Jezero Crater. Eia kekahi, ua hōʻike ʻo Ingenuity i kona kūpaʻa ma o ka hoʻihoʻi ʻana mai nā pilikia ʻenehana like ʻole ma ke ala.

Hoʻolālā ʻo NASA e hoʻohana i ka ʻike i loaʻa mai Ingenuity e hoʻomohala i nā mana hou aku o ka helikopter no nā mikiona Mars e hiki mai ana, a hiki i nā misionari ma waho o ka honua ʻulaʻula.

