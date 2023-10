Hoʻomohala ʻo NASA i nā ʻenekini Rocket Aluminum Paʻi 3D no nā mokulele mokulele hohonu

Ke ʻimi mau nei ʻo NASA i nā ala e hōʻemi ai i ke kaumaha o nā rockets i mea e ʻoi aku ka maikaʻi o ka huakaʻi huakaʻi a me ke kumu kūʻai. ʻO kekahi wahi o ka nānā ʻana ʻo ka hoʻomohala ʻana i nā mea māmā e hiki ke kū i nā kūlana koʻikoʻi o ka lewa. I kēia mau lā, ua hoʻokō ʻo NASA i kahi holomua koʻikoʻi ma kēia wahi me ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana o kahi nozzle engine rocket paʻi 3D i hana ʻia me ka alumini.

He mea kūpono ka alumini no nā ʻāpana māmā no ka mea he haʻahaʻa haʻahaʻa a ʻoi aku ka ikaika-a-kaumaha ratio ma mua o ka hapa nui o nā metala. Eia nō naʻe, loaʻa iā ia nā palena e like me ka haʻahaʻa haʻahaʻa i ka wela loa a me ke ʻano o ka pohā i ka wā wili. ʻAʻole kūpono kēia mau kumu no ka hana hoʻohui ʻana i nā ʻāpana mīkini rocket, a hiki i kēia manawa.

ʻO ka NASA's Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) papahana e manaʻo e lanakila i kēia mau palena ma o ka hana ʻana i kahi ʻano alumini weldable i lawa ka wela no ka hoʻohana ʻana i nā mīkini rocket. Ua hui pū nā ʻenekinia mai NASA's Marshall Space Flight Center me Elementum 3D e hoʻomohala i kahi ʻano alumini hou i kapa ʻia ʻo A6061-RAM2 a me ka pauka kūikawā no ka hoʻohana ʻana i ke kaʻina paʻi 3D.

Hoʻolālā ʻia nā nozzles RAMFIRE 3D i paʻi ʻia me nā kahawai kūloko e mālama i ka nozzle a pale i ka hoʻoheheʻe ʻana. Kūkulu ʻia lākou ma ke ʻano he ʻāpana hoʻokahi, e hōʻemi ana i ka pono o nā mea paʻa he nui a hoʻemi nui i ka manawa hana. Pono paha nā nozzles i hana maʻamau a hiki i hoʻokahi tausani mau ʻāpana i hui pū ʻia.

Ua hoʻāʻo ikaika ʻia nā nozzles RAMFIRE, me nā hoʻāʻo ahi wela me ka oxygen wai a me ka hydrogen wai, a me nā keʻena kaomi i ʻoi aku ma mua o 825 paona i ka ʻīniha square (psi). Ua kūpaʻa nā nozzles i kēia mau kūlana koʻikoʻi a loaʻa i kahi kokoke i 10 mau minuke o ka manawa holo, e hōʻike ana i ko lākou hiki ke hana i nā kaiapuni hohonu hohonu.

Ma waho aʻe o nā nozzles engine rocket, ua hoʻohana ʻia ka RAMFIRE aluminika a me ke kaʻina hana additive e hana i nā ʻāpana holomua ʻē aʻe, me kahi nozzle aerospike 36-inihi a me kahi pahu pahu pahu pahu no nā noi wai cryogenic.

ʻO kēia holomua i loko o 3D-printed aluminum rocket engine nozzles hiki ke hoʻololi i nā mokulele ākea hohonu, e ʻae ai i ka hana ʻana i nā ʻāpana rocket māmā hiki ke kū i nā ukana kūkulu kiʻekiʻe. Hoʻokahi ʻanuʻu ia i kahi kokoke i ka pahuhopu o ka hoʻouna ʻana i nā kānaka i ka Moon, Mars, a ma waho.

Sources:

- Hoʻomohala ʻo NASA i nā ʻenekini Rocket Rocket 3D-Paʻi ʻia no nā mokulele hohonu